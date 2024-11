Globalistiske kapitalkæder, 5G, Sct. Thøger og “Systemet”

Fra Facebook til Substack

De udemokratiske og sandshedsundertrykkende algoritmer gør det tvivlsomt om informationsdeling på Facebook overhovedet er anstrengelserne værd. For mon ikke Facebook høster mere energi ned i sit sorte hul, end der bliver genereret positiv sandhedsdeling når man interagerer på Facebook? Det er jeg faktisk lige ved at tro er tilfældet, hvilket pirker til min dårlige samvittighed, hver gang jeg interagerer med Zuckerbergs software.

Jeg oplevede selv at få min konto helt slettet af Facebook tilbage i 2021 under coronatiden.

Substack er lige nu det stærkeste alternativ jeg kender til. Jeg har (endnu) ikke oplevet censur af mine opslag, og alt det tekniske virker fint. Du kan også let og gratis komme i gang med at deltage i debatten og kreere indhold på Substack.

Desuden findes næsten alle de store navne fra den internationale sandhedsbevægelse på Substack.

Alene af disse grunde er en migration til Substack et sandhedsmæssigt sundt ‘move’. Derfor kan jeg også anbefale at du downloader Substack-app’en.

Se live videoer på Substack-app’en

For at se de live videoer, som jeg kommer til at lægge op på Substack, skal du have downloadet Substack app’en til en smartphone. Det er kun hvis du vil se dem live at du behøver app’en

Der findes flere fordele ved Substack-app’en, bl.a. at videoer bliver undertekstet på det sprog som er dit foretrukne. Således kan engelsksprogede videoer også blive oversat til danske undertekster.

Der findes desuden en ‘play’-knap i Substack app’en, hvor du fx. kan få en del af de tekst-opslag som jeg sender ud, læst op, som var det en podcast.

Substack-app’en er gratis at downloade:

Det er også gratis at modtage mit nyhedsbrev, men du kan også få adgang til ekstra-indhold ved at abonnere for ca. 50 kr. månedligt:

