Ikke den sjoveste opgave jeg har tildelt mig selv:(

Det er ikke fordi jeg nyder at fortælle folk at de bliver løjet for (det gjorde jeg såmænd heller ikke under corona omkring sprøjterne!); Men, der er jo altså nogen der skal jeg give noget modspil til at flere og flere lader sig rive med af 'stemningen' i de mange YouTube-videoer og memes som påstår at Jorden er flad.

I dag havde jeg to (tidligere) fladjordsentusiaster (FE'ere) med på Amager Strand. Da vi var færdig med observationerne begyndte den ene (tidligere FE'er) derefter at overbevise den anden FE'er om at Jorden i hvert fald krummer mellem Amager Strand og Sverige.

Døm selv. Forskellen på det første og det sidste billede er beskuerhøjden, for de er begge taget næsten det samme sted på Amager Strand (forskellen var ca. 50 m i lige linje til Barsebäck).

Først tog vi billeder i strandkanten ved 0,9 m over havets overflade. Dernæst flyttede vi os op på en af betonplatformene, som vi målte til 7m 17cm over havets overflade.

Bemærk at hele to etager af hovedbygningen på Kraftværket i Barsebäck kommer til syne, når vi hæver beskuerhøjden med 6 m.

Ifølge kurveligningen så skal 21,1 m af et objekt (B) gemme sig bagved jordens krumning når man i 0,9 meters beskuerhøjde (A) kigger på objektet (B) der er 19,8 km væk.

Og igen ifølge den samme ligning for at udregne krumningen af Jorden, så skal 8,3 m af et objekt (B) gemme sig bagved Jordens krumning når man i 7,17 meters beskuerhøjde (A) kigger på et objekt (B) der er 19,85 km væk

Sagt med andre ord: Forskellen på de 6 meter i beskuerhøjden gør at der burde komme omkring 12,8 meter mere til syne af hovedbygningen.

Men passer de 12,8 meter (som vi kan bruge krumningsligningen (Omni Calculator) til at beregne os frem til) med det vi kan se i virkeligheden?

DØM SELV! (bemærk at de to etager der kommer til syne på Barsebäcks hovedbygning er meget høje etager)

Herunder en video af Barsebäck som er optaget i strandkanten (0,9m beskuerhøjde).

Turning Torso er et 190 meter højt højhus i Malmø

Herunder er de to videoer der blev optaget henholdsvis i strandkanten og oppe på beton udsigtsposten.

Først fra strandkanten (0,9m og ikke 0,7-0,8m så jeg siger i videoen, vi målte det nemlig lige efter):

Der er 21,85 km over til Turning Torso. Tårnet er 190 m højt, men dertil skal lægges den højde grunden har hvor højhuset er bygget på. Det er mellem 5-10 meter.

Tårnet består af 9 kuber på hver ca. 21 meter, plus en lille bygning på toppen på omkring 7-8 meter. På det første billede kan vi se 8 kuber ud af de 9.

Putter vi de 21,85 m og de 0,9 m ind i Omni Calculator kan vi se at horisonten er det samme som da vi kigge på Barsebäck, men at der skal mangle 26,75 m af objektet, som er Turning Torso. Vi skal altså kunne se omkring 175 m af det i alt 200 meter høje tårn fra strandkanten.

Derefter kigger vi på tårnet fra 7,17m oppe på en betonudsigtspost:

Nu kan vi pludselig se en del af den niende kube, men noget af vores udsyn er blokeret af bevoksningen på Saltholm, som er en flad ø som ligger mellem os og Turning Torso.

Putter vi det nye tal 7,17 ind i udregneren, så kan vi se at kun 11,85m af objektet skal være skjult for os:

Vi kan altså regne os frem til at forskellen på, hvad vi bør kunne se når vi sammenligner de to billeder. Der er næsten 15 m forskel i teorien.

Strandkantsbillede

Fra udsigten 7,17 moh på betonklodsen

Det kunne godt se ud som om at vi mangler lidt af de 15 m, men det er som nævnt bevoksningen på Saltholm som tager noget af vores udsigt.

Vi må konstatere at Jorden er rund mellem Amager Strandpark og Malmø. Desuden er Jordens krumning meget lig med det vi kan bruge krumningsligningen til at regne os frem til.

Se evt. disse tidligere opslag om emnet: