Grafik: Planet Plane on YouTube

Postulat: Jorden er flad som en pandekage!

Der bliver i hvert fald ofte delt forskellige memes og videoer med postulater om, at jorden ikke er rund som en kugle, hvilket videnskabens forskellige aktører ellers har været forholdsvis enige om i mange århundreder.

Under reformationen brugte protestanterne sjovt nok argumentet mod Paven og katolikkerne om, at jorden var rund. Indtil det 16. århundrede var Vatikanet og de øvrige magthavere ellers meget enige om, at jorden var fuldstændig flad.

Jordens udformning var også i fokus under Columbus’ opdagelse af Amerika (1492), da mange mente, at hans sø-karavane risikerede at sejle ud over kanten:)

Men kan det virkelig passe, at magthaverne lyver om jordens udformning, og at den i virkeligheden er flad som en pandekage?

Magthaverne lyver om alt andet, så hvorfor ikke?

Ifølge gængs videnskab forsvinder ting i horisonten pga. at Jorden er rund som en kugle.

Min egen holdning

Jeg har selv ment, at det var omsonst at bruge tid på spørgsmålet, selvom jeg godt kunne se en hvis ræson i argumentet om, at når vi bor midt i en illusion om Danmark (og resten af Verden), så kunne alt jo på en måde være i spil.

Men som ingeniør har jeg virkelig mine udfordringer med mange af de argumenter, som jeg i de sidste 4-5 år er blevet præsenteret for. Hvordan skulle GPS-systemet virke, hvis der ikke var satellitter i kredsløb om Jorden? Hvordan kunne uregelmæssigheder i afstanden mellem de sydlige dele af kontinenterne holdes skjult for befolkningen? Og så videre …

Og faktisk kiggede jeg lidt på Solens afstand til Jorden tilbage i 2021 uden dengang at kunne konkludere noget fornuftigt ud af mine iagttagelser.

Desuden, når NASA gør så meget ud af at lyve om månelandingerne, så kunne der måske være noget om, at Jorden ikke helt havde den udformning, som vi bliver fortalt.

Jeg har det stramt med folk, der ser en masse YouTube-videoer og tilegner sig en mængde info gennem sociale medier, hvorefter de drager konklusioner på den baggrund. Der er så meget misinformation på internettet, at det er farligt at drage slutsatser ud fra viden tilegnet på elektronisk vis. Digital information står i opposition til den gode gamle analoge facon, hvor man får sin viden overleveret direkte af sine sansers oplevelser af virkeligheden.

For nylig er jeg for 111. gang blevet konfronteret med information om, at Jorden skulle være flad, og det fik mig til at lave en hurtig undersøgelse af, om der overhovedet var noget at komme efter.

Argumentet var, at hvis jeg anskaffede et Nikon Coolpix P1000 kunne jeg fotografere mig frem til, at Jorden virkelig var flad. Jeg fik sponsoratet på plads og købt et brugt kamera på Den Blå Avis.

Læsø krummer

Efter nogle indledende test af kameraets funktion osv. var der lagt i ovnen til, at sommerferien på Læsø kunne bruges til at komme lidt ud i naturen med et kamera og samtidig undersøge Jordens udformning.

Den 14. og 16. juli tog jeg ned på havnen i Vesterø på Læsø og fik taget nogle gode billeder og videoer. Havnebyen Vesterø er ganske ideel til formålet, da der er ca. 25 kilometer til fastlandet (24,5 km til Sæby og 28 km til Frederikshavn).

Ifølge Daftlogic.com’s afstandberegner. er der 24,5 km. fra Vesterø på Læsø til Sæby på det jyske fastland.

Ifølge Daftlogic.coms afstandberegner, er der 28 km. fra Vesterø på Læsø til Frederikshavn på det jyske fastland.

Afstanden ind til fastlandet på ca. 25-30 km - og samtidigt muligheden for at stå 10-12 meter over havets overflade og filme - gør Vesterø Havn på Læsø til et ideelt sted at tage billeder og optage videofilm, der viser, hvilken krumning havet mellem Læsø og Jylland har.

Teorien om Jordens krumning

Ifølge gængs videnskab kan man opstille en ligning der beregner, hvor stor Jordens krumning er fx mellem Læsø og Jylland.

Ligning der beregner Jordens krumning. (Grafik: Wikipedia)

Men du er sikkert lige så doven som jeg og sætter pris på dem, der allerede har lavet et værktøj, hvor du bare kan plotte en afstand ind for at finde Jordens krumning. Sådan et værktøj findes på Omni Calculator. Se link HER!

På denne ‘krumnings-beregner’ kan man fx plotte afstanden mellem Vesterø og Sæby ind sammen med information om, hvor højt over vandoverfladen kameraets linse befinder sig, og så får man til gengæld to oplysninger:

Hvor langt væk ens syn rækker ud i horisonten, før et objekt vil begynde at forsvinde for øjnene af én (idet dele af det beskuede objekt begynder at blive skjult bag Jordens krumning). Hvor meget af et objekt man skal forvente ikke at kunne se, hvis objektet står i niveau med havoverfladen.

Jeg fandt et ideelt sted på havnen i Vesterø, hvor jeg havde god udsigt til fastlandet, selv med det blotte øje. Jeg vurderede højden over vandoverfladen til at være ca. 12 m . Det er muligt at afstanden kun var 10 m eller maksimalt 15 m, men selv med denne usikkerhed in mente rokkes der ikke væsentligt ved den konklusion som jeg til sidst måtte drage.

Plottes tallene (24,5 km og 12 m) ind i Omni Calculator, vil man se, at der er 12,37 km til horisonten, og at objekter inde bag havnen i Sæby vil have de første 11,5 m skjult af horisonten (som vil blive udgjort af havets overflade).

Derefter tog jeg i alt 9 billeder i samme retning men med forskellige zoom-indstillinger, så man på de sidste billeder tydeligt kunne se Sæby Kirke:

Billeder af Sæby Kirke taget fra havnen i Vesterø. En motorbåd blander sig på billederne, men det gør bare perspektivet endnu mere iøjnefaldende.. Det ses at motorbåden ser ud til at bevæge sig i kanten af synsfeltet, som altså må være 10-12 km ude i horisonten ifølge kurveligningen.

Jeg ved ikke nøjagtigt, hvor høj Sæby Kirke er (jeg kan ikke finde informationen online!), men det er heller ikke så vigtigt, da den fremstår så tydeligt ift. andre bygninger ved havnen i Sæby. Det må formodes at tårnet rager minimum 35-40 m op i landskabet måske endda 50 m. Den forholdsvis store Grundtvigs Kirke på Bispebjerg i København har et tårn der er 50 m højt, så mit estimat er at Sæby kirkes tårn er omkring 40-45 m. Selve kirkebygningen uden tårnet estimerer jeg til at være omkring 15-25 m højt.

På ovenstående billeder kan man se at selve kirkebygningen ikke er synlig fra Vesterø. Det ser dog ud til at man kan skimte lidt aftegning fra gavlen på en af kirkens sidebygninger, direkte under det meget tydelige vindue på tårnet (se det sidste billede helt nede ved motorbådens skumsprøjt), hvis man sammenligner med det billede jeg fandt af Sæby Kirke på Google Maps.

Billede af Sæby Kirke fundet på Google Maps.

Jeg optog også en videofilm, der viser hvordan det ser ud når jeg zoomer ind på Sæby Kirke fra Vesterø Havn med kameraet hævet ca. 12 m over havets overflade. Du kan se filmen herunder: