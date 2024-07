Sidste opdatering fra Læsø om Jordens krumning

Billede af mig selv i sommerhusets have på Læsø.

Var det en forhastet konklusion at Jorden krummer ved Læsø?

Der har været over 440 kommentarer på mine to opslag fra Læsø om at Jorden krummer. Særligt interessant er det at iagttage at dem der fastholder at Jorden er flad, kan være ret harske i deres måde at argumentere på. Jeg synes det er en form for nedladenhed. OG så er jeg godt opmærksom på at nogle synes at jeg agerer nedladende når jeg påpeger at de er indfanget af noget hjernevask fra nogle YouTube-videoer, når de antager at Jorden er flad, uden selv at lave nogle eksperimenter.

Jeg synes jo stadig at det er ‘helt godnat’ at være et voksent menneske der sidder og argumenterer for at Jorden skulle være flad på sociale medier, fordi vedkommende har set en masse ‘overbevisende’ materiale der er blevet delt på bl.a. YouTube. OG UDEN at have lavet sine egne iagttagelser og eksperimenter. Så kan man man jo lade sig bilde ALT ind, af dem der er gode til at producere videoer!!!

Men en af dem som forstår at lave egne iagttagelser og egne eksperimenter, samt ikke mindst en af dem som kan argumentere i en sober, respektfuld og frugtbar tone er den skønne, positive og fuldstændig fladjords-overbeviste Ole Lochmann. Nogle husker ham fra TV-programmet Elle Imellem hvor han optrådte sammen med Anja C. Andersen fra Niels Bohr Instituttet. Programmet kan ses HER!

Ole er et elskeligt væsen og jeg har stor respekt for ham som menneske. Ole var også med i en ret sød lille dokumentar, som ligger på YouTube (se herunder):

Han er dog ikke overbevist om at mine konklusioner fra Læsø er valide, og derfor har han sendt de nedenstående kommentarer.

OBS: Jeg har lavet nogle overstregninger i de sætninger, hvor Ole har misforstået eller lavet en fejl. Forklaringen følger nedenunder.

Ole Lochmanns kommentering af mine Læsø eksperimenter

Flemming har gjort det som jeg mener er en rigtig god idé at gøre, hvis man vil undersøge hvorvidt jorden er en Globe, eller om vi befinder os på en plan og stationær flade. Flemming har taget nogle rigtig gode billeder fra Læsø, mod Sæby, og der fundet et punkt, nemlig kirken. Af et af billederne fremgår det at man kan se en del af kirketårnet. Billederne er optaget fra 2 moh til kameralinsen. Distancen til Kirken er 25 km. Så langt så godt. Det er nødvendige informationer, som man kan sætte ind i en Pythagoras formel via en omregner. Der findes flere af dem, og jeg anbefaler at man anvender en som regner ud hvor meget af det objekt man ser efter, der burde være dækket af horisonten. I dette tilfælde burde næsten 30 m ligge under horisonten, og være dækket af jordens kurve. Flemming drager desværre en forkert konklusion idet han ikke er nøjagtig nok med hvor meget af kirketårnet der er synlig. Han tager udgangspunkt i at tårnet er omkring 40 m højt og at mere end halvdelen ikke er synligt. Det mener jeg er forkert, og jeg lavede lidt research. Umiddelbar var det ikke muligt at finde højden på kirketårnet, men jeg fandt nogle billeder på Google map, hvor der er en fint billede af kirketårnet, med en høj varebil i forgrunden. Desuden kan man se de omkringliggende 1,5 etagers huse med røde tage. Jeg kunne se at der er ca. 15 m til underkant af vindue. Desuden ved jeg at bygningsreglementet siger at 1,5 etagers huse højst må være 8,5 m. Høje. Derfor mener jeg at kun 7,5 m er skjult, da men stadigvæk kan se en del af tagene. På et af Flemmings billede kan man se en ret tydelig luftspejling, nemlig af tagene. Jeg var også en tur på Google Earth, for at finde højden hvorpå kirken er opført. Den er opgivet til 5 moh. Der er således kun 12,5 m skjult. Men hvis vi vil være mere sikre, kan vi sige at vi regner til underkant vindue. Det var 15 m plus de 5 er 20 m. Det som skulle være skjult er 30 m. Vi har derfor mindst 33 % mere som burde være dækket af jordens kurve. Hvis vi tager udgangspunkt i de røde tage 7,5 m plus 5 m bliver der 12,5 m. Min konklusion er derfor at Flemming har taget nogle rigtig gode billeder, på en klar dag, men lavet en fejlberegning, og drager en efter min mening forkert konklusion. Jeg synes alle burde gøre noget lignende. Jeg synes man kan finde rigtig mange gode informationer via internettet, men at se jordens manglende runding med egne øjne er noget særligt, hvis man er sandheds søgende. Med venlig hilsen Ole Lochmann

Jeg er rigtig glad for Oles kommentarer. Dog går han ud fra at billedet er taget i 2 meters højde over havets overflad, og derfor antager han at det som skulle være skjult er 30 meter.

Men billedet af Sæby Kirke er taget fra positionen på Havnebakken og er derfor taget 12 meter over havets overflade, noget som jeg selv synes fremgår ret klart af mit nyhedsbrevs-opslag. Men jeg beklager forviklingen overfor Ole, som jeg mener har læst min tekst forkert.

Når det tages med i Oles kommentar, så passer billedet ganske godt med virkeligheden, se nedenstående beregning (skærmbilledet), eller lav selv udregningen HER på Omni Calculator.

Det ses at Oles 12,5 meter ligger meget tæt op ad kurveligningens beregning på 11,55 meter. Kun omkring en meters forskel og med usikkerhederne i de forskellige estimater (Kirken ligger nok også kun 24,1 km væk) så giver det stadig en margin på under 2 meters forskel, hvor at jeg mener vi godt kan blive enige om at eksperimentet viser at kurveligningen i det her tilfælde blev eftervist.

Udover denne lille misforståelse, så synes jeg ikke at Oles kritik på nogen måde forklarer de fænomener som jeg har observeret på Læsø. Og indtil mine eksperimenter og beregninger er tilbagevist, så er Jorden - efter min bedste overbevisning - stadig rund mellem Læsø og Jylland!

“Jorden er stadig rund mellem Læsø og Jylland!” Citat af Flemming Blicher d. 26. juli 2024

Ole finder kun det han mener er nogle fejl i beregningerne. Og påviser på den måde at beregningerne på Jordens krumning måske ikke helt passer 100% med det observerede og/eller de antagelser der ligger bag det der observeres.

Men han kommer ikke med en fladjords-forklaringsramme for at noget at det observerede (i det her tilfælde Sæby Kirke) skjuler sig under horisonten. Det er den forklaringsramme som jeg gerne vil undersøge: Hvad er det fladjordsentusiaster mener forklarer at man ikke kan zoome ind på underdelen af fx. Sæby Kirke (og Sæby Havn) samt Læsø-færgen?

Jeg synes ikke det er nok bare at fortælle mig at jeg skal i gang med at studere “perspektivlære” når ingen kan fortælle mig hvad det er og hvilke antagelser og fænomener der ligger bag begrebet.

Kalder alle fladjordsentusiaster!!!

Hvordan forklarer fladjordsentusiaster at Læsø-færgens skorsten ligger lige så højt på billedet som skorstenen fra den meget større Stena Line-færge, samtidigt med at hele Læsø-færgens skrog er skjult under havets horisont?

Jeg har bedt Ole om at forklarer hvordan det kan være at vi kan se Læsø-færgens to skorstene oppe i samme højde på billedet som Stena Lines skorsten?

Vi kender foto-højden (kamera-linsens højde over vandoverfladen) rimelig nøjagtigt, hvilket giver en horisont på havet på omkring 12 km). Vi ved med stor sikkerhed at Stena Line-færgen ligger lidt under 28 km væk, da færgelejet er lidt tættere på end de 28 km og Stena Line-færgen ligger helt stille. Til gengæld ligger Læsø-færgen ikke ved færgelejet på billedet, men bevæger sig og befinder sig et stykke væk fra havnen i Frederikshavn. Derfor er den ca. mellem 20-27 km væk på billedet.

Hvordan kan det så være at vi ser disse flugtlinjer på billedet jeg tog med begge færgernes skorstene synlige? Flugtlinjen går fra kameralinsen på Havnebakken i Vesterø Havn på Læsø og gennem Læsø-færgens to skorstene (færgen befinder sig ved indsejlingen til Frederikshavn ca. 20-27 km væk) og derefter også igennem den meget større Stena Line-færges skorsten (den færge befinder sig lidt under 28 km væk)?

Der er tale og Stena Lines færge kaldet “Stena Danica” (se link HER), som er meget større end Læsø-færgen.

Hvordan kan Læsø-færgens skrog ligge under havets horisontlinje, når færgen er ca. 20-27 km væk og horisonten er 12,4 km ude, mens Læsø-færgens skorstene samtidig er hævet helt op i Stena Lines skorstens højde?

Den fulde video hvor dette observeres ligger HER!

Ole og andre fladjordsentusiaster er hermed sat på en opgave!

Kommentér gerne her på Substack fremfor på Facebook, tak!

Og hold en god tone:)

Se evt. de tidligere opslag om emnet herunder: