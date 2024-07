Læsø-færgen der 'sank' bag horisonten på den runde Jord.

Jorden er rund som en badebold

… i hvert fald mellem Læsø og Jylland!

Her kommer en forklaring af videoen (se også billederne herunder):

Videoen er opstaget d. 14. juli 2024 på Havnebakken i Vesterø på Læsø, lige foran iskiosken Mormor’s Kræmmerhus

Optagelserne viser at Jorden er rund mellem Læsø og Jylland i det man kun kan se toppen af Læsø-færgen “Margrethe Læsø” på det tidspunkt den er ved at være tæt på havnen i Frederikshavn

Kameraet er et Nikon Coolpix P1000 der har 125 gange optisk zoom og som både kan optage videoer og tage billeder

Kameraets linse befinder sig ca. 12 meter over havets overflade, idet havnebakken er hævet ca. 10 meter på dette sted, og kameraet står på et stativ der hæver linsen ca. 1,75 meter over havets overflade

I løbet af videoen kan man se den anden Læsø-færge “Ane Læsø” på vej tilbage mod Læsø

Bemærk hvordan skumsprøjtet på “Ane Læsø” ikke er synligt i starten af videoen (2m17s) men er det i slutningen af videoen (5m41s), hvilket både kan forklares ved at der er kommet højere bølger, men også ved at færgen nærmer sig horisonten (ca. 12 km)

Videoen er optaget kort efter de nedenstående billeder er taget

Læsø-færgen "Margrethe Læsø" er på vej fra Vesterø Havn på Læsø til Frederikshavn der ligger 28 km væk i fugleflugtslinje.

Efter ca. 1 time på havet begynder færgen at forsvinde bag horisonten. Som du kan læse i det tidligere opslag, så vil horisonten ifølge jordkrumningsligningen være havets overflade lidt over 12 km ude midt på havet. Det tager Læsøfærgen 1½ time at sejle fra Vesterø til Frederikshavn.

Bemærk at man kan se skumsprøjten fra færgen på de første billeder, men at den forsvinder efterhånden som færgen sejler længere væk, noget der også understøtter krumningsligningen og at Jorden er rund.

Bemærk også at videoen (som er optaget efter langt de fleste billeder er taget) viser at den færge der sejler den modsatte vej “Ane Læsø” først ikke har noget skumsprøjt synligt for kameraet, men får det i løbet af videooptagelserne.

Bemærk at Læsø-færgens blå striber forsvinder under horisonten., som udgøres af havets bølger (ca. 12 km ude).

Nu er toppen af "Margrethe Læse" (den første færge) kun knap synlig da den er tæt på Frederikshavn. Den anden færge "Ane Læsø" er nu på vej mod Læsø, men man kan endnu ikke se hele stavnen, da den endnu er længere væk end 12 km (horisonten). Bemærk Stena-line-færgens røde skorsten.

To Stena Line færger dokket i Frederikshavn. Billedet er fra 2020 og den Læsø-færge man ser nede til venstre i billedet er taget ud af drift i dag. Billede fra TV2 Nord

Læsø-færgerne “Margrethe Læsø” (nærmest) og “Ane Læsø” ved havneanlægget i Vesterø på Læsø. Billede fra Soefart.dk

Ovenstående billeder viser at Læsø-færgen ser næsten lige så høj ud som en af de meget større Stena Line-færger. Det er fordi at Læsø-færgen endnu er et stykke fra havnen i Frederikshavn.

Jorden er rund mellem Læsø og Jylland som det også blev vist i det foregående nyhedsbrev.

Du kan læse det foregående nyhedsbrev herunder.

Bemærk at der er en artikel der kun læses i sin fulde længde af betalende modtagere af nyhedsbrevet, men, at alle der abonnere gratis på mit nyhedsbrev kan låse en enkelt artikel op, uden at betale! Du vil derfor godt kunne læse artiklen ved at være/blive modtager af nyhedsbrevet. Du skal bare lige klikke dig igennem et par vinduer.