Foredrag: Hva' fa'en gør vi?

Foredrag af Flemming Blicher

Efter at jeg har været med til at arrangere over 50 demonstrationer siden 2020 danner der sig et ret tydeligt billeder af, at demonstrationer imod globalisterne har en begrænset virkning. Desuden er folk (de såkaldte 'vågne') ikke længere interesseret i demonstrationer (Palæstina-demonstrationerne er heldigvis en undtagelse, så husk at støtte dem!).

Jeg har netop aflyst demonstrationerne foran de kommende amerikanske baser i Jylland pga. manglende interesse. Det gælder både manglende interesse i at deltage i demonstrationerne, og manglende hjælp til at arrangere dem.

Så det at bruge den såkaldte grundlovssikrede ret til at demonstrere (retten er der i virkeligheden ikke, hvilket jeg kan bevise) er åbenbart ikke noget der på nogen måde påvirker tingene ret meget.

Politiske dissident partier virker heller ikke som en mulighed, nu hvor hoppeborgspolitikerne har lukket den mulighed, ved at gøre organiseringen nærmest umulig (undtagen hvis du er Inger Støjberg, Lars (u)Løkke eller sågar den tidligere rocker Jønke (ham der til stadighed får helsidesdækning i pressen, noget som aldrig er overgået hverken Forfatningspartiet eller Frihedslisten selvom der var ligeså mange vælgererklæringer tikket ind!). Dansk afgivelse af suverænitet til USA med baserne er snart en realitet. Og WHO får sikkert gennemført en ny version af IHR og en ny totalitær Pandemitraktat. Sådan bliver det jo nok igen, igen!

Hva' fa'en gør vi så? Skal vi panikke helt, eller findes der en anden vej? - Ja, det vil jeg give mit eget gennemtænkte bud på i Hellerup til dette unikke foredrag af slagsen. Be there or be square!

Dobbeltforedrag af Tidsvilde og Blicher

Dagen starter med et foredrag af Martin Tidsvilde om hvem der har magten: “Verdensmagten vs. kongemagten”.

Program for dagen:

11-13 Hvem har magten? v/Martin Tdisvilde

13-13:30 Spørgsmål og svar

13:30-14 Pause - Frokost

14-16 Hva' fa'en gør vi? v/Flemming Blicher

Pris: Det er gratis at deltage, kontante donationer velkomne. Det koster 50 kr. for en sandwich plus en drikkevare, samt kaffe og te.

Tilmelding til Flemming Blicher på flemming@de3fiktioner.dk.

Meddel venligst om du vil have forplejning, hvilket koster 50 kr. (se ovenfor). Hvis du bare skal have en kop kaffe eller te, så bidrager du bare til kassen med en mindre betaling.

Forplejning skal være bestilt senest torsdag 10/4 kl. 23:59.

Sted: Byens Hus v/Hellerup St. Foregår i den store konferencesal ("Byens Sal"). Der er plads til 150 deltagere.

Hvem har magten?

Foredrag af Martin Tidsvilde

Martin beskriver sit foredrag således:

Efter mine tidligere foredrag, er der nu flere og flere der godt kan se at kongemagten i Danmark er reel, det vil sige, at vi her i landet er styret af en monark som bestemmer over politikerne, men er der så nogle der bestemmer over monarken?

Vi bliver nødt til at gå tilbage til Tempelridderne og den opsplitning der kommer da de går i opløsning, for de bulletiner som paven havde udstedt da de blev lovprist, blev jo ikke trukket tilbage, og derfor blev de overlevende tempelriddere ikke forfulgt i alle lande, men kunne flygte til andre ordner eller andre lande og derfor så stadig udøve den magt, som paven havde givet.

Der opstår som følge af det flere muligheder, og mange har efterfølgende påberåbt sig, at de stammer fra tempelridderne, hvilket så heller ikke kan afvises, mulighederne gennemgås.

Og derfor bliver vi så også nødt til at se på, hvad der så kommer til at gælde for Danmark i det store verdensbillede.

Jeg kommer også ind på pengemagten, for er det dem vi kan se der er rige der bestemmer, eller har man nogle virkelig rige der skjuler deres formuer, og som også har magten til at tage andres penge, blot ved at ændre på skatteregler?

1. Maj i Fælledparken i morgen

Jeg skal i øvrigt tale inde i Fælledparken i morgen ved “BRATS-bevægelsens 1. maj”-arrangement. Jeg skal tale som den allerførste efter at Mikkel Meinike (arrangør) har budt velkommen, så det bliver nok omkring kl. 11:30.

