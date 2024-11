Hvis Rusland angriber amerikansk base i Polen -> udløser NATO artikel 5 -> Tredje Verdenskrig !!!

VERDEN TÆT PÅ TOTAL KRIG!!!

Tre dage gamle nyheder om trusler fra Rusland ser ikke ud til at genere vestlige ledere og medier meget. Verden er på randen af ​​krig, mens vestlige ledere lader som ingenting.

Hvorfor er næsten ingen bekymrede over, at Tredje Verdenskrig er ved at eksplodere på den værste fuldgyldige måde, med direkte militære konfrontationer mellem Rusland og USA/NATO?

Det russiske udenrigsministerium skrev det med store bogstaver og advarede om, at åbningen af ​​den amerikanske missilbase i Polen kunne udløse russiske angreb. Det er overflødigt at sige, at USA åbnede basen i Polen den 13. november og til stadighed ignorerer Ruslands advarsler.

På dagen for de russiske trusler (21/11) kørte alle de store vestlige mainstream-medier historien. Her er blot nogle få eksempler på disse artikler: New York Post, The Mirror, Reuters og The Telegraph.

Total ignorance synes at være svaret fra Vesten

På trods af de russiske truslers alvorlige karakter er ignorancen total fra vestlig side.

Russiske foranstaltninger omfatter opdatering af deres nukleare doktrin. Rusland affyrede også for nylig et interkontinentalt ballistisk missil mod Dnipro by sammen med otte andre missiler.

Angrebet kommer to dage efter, at den russiske præsident, Vladimir Putin, underskrev en revideret atomdoktrin, der formelt sænker tærsklen for landets brug af atomvåben. Ukraine affyrede tirsdag adskillige amerikansk-leverede missiler med længere rækkevidde og angiveligt affyrede Storbritannien-fremstillede Storm Shadows onsdag ind i Rusland.

Se nedenstående analyse af Peak Prosperity (amerikansk anti-neocon organisation med mere end en halv million abonnenter på YouTube). Denne video hævder, at et muligt mellemdistance-ballistisk (IRBM) angreb med nyt Oreshnik-missil blev lanceret af Rusland:

I nedenstående video bekræfter Ruslands præsident Putin at Oreshnik blev testet, samt at der ikke findes noget forsvarssystem der kan stoppe det hypersoniske missil der flyver med hastigheder omkring 10 MACH:

Respons i danske medier: Polen afviser Ruslands trusler!

Selvom TV2 skrev en artikel d. 13. november med titlen “Har Rusland en pointe om USA's nye base i Polen?” med kritik af USA’s base i Polen, så har de sidste 3 dages artikler i danske medie kørt en helt anden historie: Man har lagt vægt på at Ruslands trusler ikke er reelle fordi Polens udenrigsministerium Pawel Wronski i torsdags udtalte at de russiske anklager er tomme, se Ekstra Bladets artikel fra 21. november HER!

Uddrag fra Ekstra Bladets artikel (Reuters):

Der er ingen atomvåben på en ny amerikansk militærbase i Polen, og missilbasen skal ikke bruges til angreb, men til forsvar. Sådan lyder det fra det polske udenrigsministerium, efter at Ruslands udenrigsministerium har hævdet, at basen øger den generelle atomtrussel. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. - Den type trusler vil bestemt være et argument for at styrke Polens og Natos luftforsvar, siger talsmand for Polens udenrigsministerium Pawel Wronski torsdag formiddag. Missilbasen er en del af forsvarsalliancen Natos større missilskjold. Den ligger i Redzikowo nær Polens østersøkyst og blev indviet 13. november. Etableringen af missilbasen i Polen beskrives som 'endnu en åbenlys provokation' fra USA's og Nato-alliancens side af en talskvinde for det russiske udenrigsministerium. Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass. - Dette er endnu en åbenlys provokation i en række af særdeles destabiliserende strategiske træk begået af USA og dets allierede i Nato. - Det flugter med Natos langvarige, destruktive praksis med at flytte Natos militære infrastruktur tættere på de russiske grænser. - Det fører uundgåeligt til større strategiske risici og - som en konsekvens heraf - en forværring af de globale atomtrusler, siger Maria Zakharova, der er talskvinde for Ruslands udenrigsministerium. Hun tilføjer, at basen i Polen er blevet føjet til Ruslands liste over 'prioriterede mål' for potentielle russiske angreb. Basen har været undervejs siden 00'erne og kan ifølge Nato opfange kort- og mellemdistancemissiler. Natos missilskjold udgøres af baser i Polen og Rumænien, amerikanske krigsskibe, der er placeret på en flådebase i Spanien, og et radarbaseret advarselssystem i Tyrkiet.

Verden er gået 100 % amok, verdenslederne spiller poker med verdens befolkning og risikerer en atomkrig!