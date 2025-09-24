Det efterhånden legendariske budskab som gjorde landskendt ved folketingsvalget i 2022. Men det blev også dengang kopieret et andet sted fra. Det var nemlig nu afdøde Birthe Lundgaard der gjorde sloganet kendt ved demonstrationer foran Christiansborg i 2020 og 2021.

Et efterhånden legendarisk spørgsmål

Nu afdøde Birthe Lundgaard mødte i 2020-2021 altid op til demonstrationer foran Christiansborg, med sit nu legendariske spørgsmål - Hvorfor lyver Mette?

Nu afdøde Birthe Lundgaards valgplakat fra regional og kommunalvalget i 2021.

Siden da har man kunnet spotte spørgsmålet på valgplakater i lygtepælene under de seneste 2 valgkampe: KV21/RV21 og folketingsvalget i 2022. Nu kommer det igen op i lygtepælene under valgkampen til regions- og kommunalvalget i 2025.

Men hvad lyver Mette så om? – Stort set alt af betydning for hendes virke som statsminister for Danmark! Men selvfølgelig var det hendes løgne under corona-tiden: Myndighedernes anbefalinger ift. nedlukningerne, minkskandalen og den efterfølgende granskningssag, der drog hendes løgne op i en klasse, der retfærdiggjorde at der blev lavet valgplakater ud af det.

Mette er nok ikke en lystløgner, hun er bare tilpas afvigende i sin karakter til at hun befinder sig bedre end den gennemsnitlige politiker med at føre befolkningen bag lyset. Det gør hende til en ideel marionet for magteliten og dermed en ideel statsminister (set med magtelitens øjne!).

Men, tag ikke mine ord for det

Lyt fx. til nuværende indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde da hun i januar 2021 sagde det højt (på Twitter/X).

Året efter bliver Sophie Løhde udnævnt til indenrigs- og sundhedsminister af ingen ringere end den person hun året forinden anklagede for at lyve overfor “danskerne og Folketinget”, nemlig hendes nye chef, statsminister Mette Frederiksen.

På TV 2s hjemmeside kan man læse særligt to artikler der i sammenhang beskriver Mettes løgne og at det efterfølgende ingen konsekvens fik for hendes politiske karriere, nærmest tværtimod! Det er endda hendes kolleger i Folketinget, og fremtidige kolleger i hendes egen regering, der udstiller hendes løgne og nogle af de selvsamme personer bliver efterfølgende ministre i løgnerens regeringsdannelse i 2022. Se artiklerne HER (2021) og HER (2025).

Hvordan det kan være at ens videre karriere får et boost når man som politiker er med til at narre befolkningen? Bjarne Corydon, Anders Fogh Rasmussen, Lars Løkke Rasmussen er alle lignende eksempler på at hvis man f*ck’er godt og grundigt op i jobbet som minister eller statsminister, så er man sikret en lysende fremtidig karriere både indenfor og udenfor politik. Hvorfor sker dette igen og igen og hvorfor ser det også ud til at ske komme til at ske for Mette Frederiksen?

Hvis man ikke slår sig til tåls med forklaringer om tilfældigheder eller at der blot er tale om enkelte særtilfælde, så bør man anskue fænomenet fra en international vinkel. Danmark bliver nemlig ikke styret af en statsminister, der bliver valgt af danskerne ved et fair-and-square demokratisk folketingsvalg. Nej, Danmark bliver derimod styret af en international magtelite, som enhver politiker bliver nødt til at føje, for at undgå at hans eller hendes politiske karriere ender før den rigtigt er kommet i gang.

Således kan Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden dokumentere at danske statsministre siden Poul Nyrop Rasmussen – med undtagelse af Lars Løkke Rasmussen, der i øvrigt blev statsminister ved et tilfælde – alle har været med i en af to internationale tænketanke ved navn Bilderberg Gruppen eller Den Trilaterale Kommission (DTK). Disse to organisationer har en interessant spåkone-funktion i forhold til hvem der bliver Danmarks statsminister. De er nemlig tilsammen i stand til at hverve Danmarks statsminister, vel at mærke INDEN VEDKOMMENDE BLIVER VALGT AF VÆLGERNE! De fleste danskere aner nærmest intet om disse organisationer, for journalister og medier skriver stort set ikke om dem (hvilket man godt kan undre sig lidt over). Er man interesseret i at vide mere om de to organisationer, så kan man udover at læse (de i øvrigt stærkt begrænsede) deltagerlister på deres respektive hjemmesider, også få noget information om dem på deres respektive Wikipedia-sider (link til Bilderberg og link til DTK).

Faktisk går Bilderbergs relation til Danmark helt tilbage til da Bilderbergs første møde, der fandt sted på Bilderberg Hotel i Holland i 1954, hvor danske prins Axel var med til at stifte organisationen. Nogle år senere, nemlig i 1969 var også prins Henrik med til møderne kun to år efter han havde giftet sig med dronning Margrethe 2.

Danske politikere blev allerede i 1956 inviteret med til møderne, men det var først da Jens Otto Krag blev statsminister i 1962 (han deltog i sit første Bilderberg møde i 1957) at traditionen blev introduceret, hvor Bilderberg Gruppen vælger danske statsministre inden vælgerne gør det. Af de tre statsministre som efterfulgte ham var det dog kun Poul Hartling der selv var Bilderberger (han deltog i sit første møde i 1969 og blev statsminister i 1973). Anker Jørgensen og Poul Schlüter, var ikke selv Bilderbergere, men centrale personer i deres respektive regeringer var dog medlem af det eksklusive selskab. Bilderbergerne Knud Børge Andersen, Per Hækkerup og Ivar Nørgaard var centrale ministre i Anker Jørgensens forskellige regeringer. Bilderbergerne Uffe Ellemann-Jensen, Henning Christophersen besad forskellige ministerposter i Poul Schlüters forskellige regeringer.

Med Bilderbergs og DTKs sammenlagte evne til med høj sikkerhed at forudsige hvem der bliver danske statsministre, så kan man også begynde at spå om hvem der bliver Danmarks næste statsminister. DTK udpegede nemlig allerede i 2023 deres favorit til at efterfølge Mette Frederiksen på posten som dansk statsminister. Du kan læse om hvem det er i et nyhedsbrev fra 5. maj 2024 (link til nyhedsbrevet)!

Forudsigelsen af hvem der bliver statsministre i Danmark er en del af et meget større fænomen, der hedder ‘globalisme’. Du kan læse mere om globalisme på Alliancen-BUFs FAQ side.

Blandt de andre løgne som Mette Frederiksen har brugt til at manipulere den danske befolkning, er løgnene om Ukraine. I slutningen af februar 2022 brød Ukrainekrigen ud i lys lue, da russiske tropper blandede sig i konflikten i den ukrainske Donbass region.

Starten af statsministerens tale d. 27. Februar 2022 foran den russiske ambassade: “Ukraine blev brutalt angrebet. Rusland invaderede grusomt og uprovokeret – et fredeligt og demokratisk land.”

På daværende tidspunkt havde der været borgerkrigslignende tilstande i Ukraine siden Majdan-revolution i 2014, så at kalde landet for fredeligt og demokratisk var tilsyneladende en af Mette Frederiksens mere veltilrettelagte løgne.

Nedenstående video er et sammenklip af forskellige udtalelser af Mette Frederiksen og giver det indtryk at Danmarks statsminister har nogle psykopatiske træk, når hun kan lyve direkte ind i kameraet uden at fortrække en mine (video-sammenklip fundet på en Facebook profil ved navn Rene Thomas link).

Hvis du er interesseret i at vide mere om Bilderberg, Trilateral Commission, og om hvordan Danmark bliver styret af kræfter udenfor landet, så kan du med fordel læse bøgerne i trilogien Illusionen om Danmark.

