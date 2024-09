INVITATION til Fritænkernes boglanceringsfest - gratis entré, underholdning, fest, musik og sågar fri parkering!

‘Once in a lifetime’- oplevelse af den vågne slags

Det er sjældent, man kan opleve Danmarks måske første fritænker Dan Johannesson holde en live præsentation. Og endnu mere ekstraordinært at opleve ham optræde med andre store fritænkere som for eksempel statistiker Max Schmeling.

Kombineres dette med Rasmus Nøhr og Peter Lützen-band, er pladen fuld til en omgang ‘once in a lifetime’.

Og ikke nok med det: 10 af de 12 forfattere til bogen Fritænkerne kommer og bidrager til festlighederne. To af dem vil sågar optræde på de skrå brædder, som nogle af de få tilbageværende kunstnere, der tør give protesten en stemme. Her er tale om en af Danmarks gladeste mennesker Mikkel Meinike Nielsen med sit aktivistiske Hocus Pocus Party og den altid sprudlende, veloplagte Space Girl Music - Metgry. Koncerterne holdes musikalsk sammen af DJ Mark Haugegaard, en garvet protest DJ-performer trods sin unge alder.

12 forfattere - 12 fortællinger - én bog!

De 12 forfattere har sat dine frie tanker stævne i en bog, som vil overraske, ryste og uden tvivl give selv garvede fritænkere gåsehud.

Du tages med tilbage til definerende barndomsoplevelser, nøgterne dykken ned i statistikerne, overblik over de alternative nyheders verden, indblik i psykologiens og hypnosens verden, redningsaktion under et gidseldrama i Adenbugten, danseaktioner og demonstrationer i Europas største byer, gennemgang af et fejlslagent skolesystem, indsigt i den åndelige frihedskamp, politisk frihedskamp, energifelters kraft samt et indblik i frimurernes og jesuitternes verden, og meget mere.

En utrolig varieret og dog absolut sammenhængende bog. Alle fortællinger leder til den samme uundgåelige konklusion: Vi lever i en illusion. Og netop derfor er bogen del 3 i trilogien Illusionen om Danmark.

Fra fredag d. 23. februar kan du forudbestille bogen. Den kan udleveres til dig ved festen eller sendes til dig efterfølgende. Du har også mulighed for at støtte yderligere ved at bestille et af de nummererede eksemplarer med forfatternes underskrifter. Hold øje med nyhedsbrevet fredag morgen, hvis du vil forudbestille bogen, der ikke kan undgå at blive en klassiker.

Sted: Byens Hus, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup

Dato og tid: Lørdag d. 9. marts kl. 13-22

Der mangler stadig et par enkelte frivillige

Vi mangler 2 i køkkenet og 3 på oprydningsholdet.

Køkkenholdet skal hjælpe med at gøre disse tapas-tallerkner klar:

Alle frivillige er med til at skabe en fantastisk fest og får også en tapas/sandwich-billet og en drinks-billet og gratis ½-liters vand hele dagen.

Dem på oprydningsholdet skal bare hjælpe med at holde lokalerne ryddelige i løbet af dagen, og hjælpe kl. 22 med at rydde lokalerne (der skal ikke gøres rent!).

Skriv en email til flemming@de3fiktioner.dk hvis du vil hjælpe med at skabe festen som frivillig.

