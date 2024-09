Jagttegn og gravefri have

Ændring af fokus

Jeg har i mange måneder sagt at jeg efter festen d. 9. marts vil til at ændre oplysnings-fokus hen imod den fremtid, som jeg mener er på vej. En fremtid hvor den verden som vi kender delvist vil bryde sammen.

At tage jagttegn er for mig nærmest som at aftjene min værnepligt igen. Det er nødvendigt, og oplysningen om det er endnu vigtigere. For os som ved mere end dem-som-ikke-ved (og som heller ikke vil vide noget), hos os ligger der en forpligtelse, som går ud på at vi forbereder os!

Vi skal forberede os på fremtiden, og så vidt muligt også forberede andre på den, samt forberede at vi kan hjælpe dem-som-ikke-ved når den tid kommer. Også selvom mange ikke fortjener det!

- Det hedder medmenneskelighed og kærlighed og det er essentielt for vi menneskers liv her på jorden !

No dig!

Og så skal vi selvfølgelig evne at forandre en græsplæne til noget spiseligt, uden at ødelægge jorden, og uden at brække vores ryg i ukrudtsbekæmpelses-bestræbelserne. Og det er hvad ‘No dig’ står for, altså gravefrit havearbejde!

