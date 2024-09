Jul i Biblioteket - Episode 12

Velkommen til en episode, hvor jeg desværre må undvære Jovan. Til gengæld er Henry George med i baggrunden (og Lennon og Jesus;).

Israelske Elbit Systems producerer fremtidens dræber-droner

Jakob Ellemann snublede i januar i Elbit Systems-sagen, og nu er netop Elbit et af de firmaer som beviser at der ikke var noget overraskelsesangreb fra Hamas d. 7. oktober, for det var hverken en overraskelse for Israels forsvar, ej heller for børsmæglerne der shortede MCSI-ETF’erne.

Læs om de shortede aktier HER!

Ellemann og Elbit i artikel fra DR

Lanius dræberdroner fra Elbit Systems - YouTube promotion video

Japan godkender sa-mRNA-vacciner

Glem alt om mRNA-vacciner

Det nye sort er sa-mRNA-vacciner

Self-amplifying messenger ribonucleic acid - en ny vaccineform som producerer endnu flere kunstige spike proteiner end mRNA-vaccinerne.

Der er bare lige et problem: Videnskaben går ud fra at spike proteinet nedbrydes ret hurtigt i kroppen, hvilket også normalt er tilfældet.

Men med kunstigt fremstillet spike protein fra mRNA vaccinerne, så ser der ud til at blive i kroppen i minimum 30 dage (formentligt længere). Det var en af de ting jeg lærte af at deltage i Niels Harrits fantastiske foredrag i sidste uge, og tak for det Harrit.

Men mon ikke dette problem bliver forstærket mange gange med den nye vaccine. Det er Dr. Peter McCullough i hvert fald inde på i en mindre kommentar i vedlagte artikel. Se artiklen HER!