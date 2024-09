Jul i Biblioteket - Episode 17

Jovan er stadig fraværende og jeg har fået en forkølelse, så julekalenderens 17. afsnit bliver til en oplæsning af forordet og indledningen af min nye bog Illusionen om Grundloven. Men først fortæller jeg lige selv kort om bogen, inden jeg giver ordet videre til den professionelle oplæser Henrik.

Som jeg tidligere har nævnt flere steder, så er jeg ikke i tvivl om at Illusionen om Grundloven er det vigtigste jeg kommer til bidrage med til mit land.

Efter at man har læst bogen, så kan man ikke længere være i tvivl om Danmarks reelle forfatningsmæssige status: Vi har desværre IKKE demokratisk styre i Danmark!

Bogen er unik idet den giver en kronologisk gennemgang, på letforståeligt dansk, af hvordan, der er blevet begået et statskup i Danmark over 175 år, ved brug af Grundloven.

Illusionen om Grundloven udkommer som podcast her på kanalen!

Fra 1. januar 2024 vil de betalende abonnenter her på kanalen få serveret 1 nyt afsnit af Illusionen om Grundloven hver eneste uge i 20 uger. Hvert afsnit vil blive oplæst af den professionelle oplæser Henrik, og jeg vil selv kommentere det pågældende afsnit inden oplæsningen.

Dagens afsnit er oplæsning af bogens forord og indledningen. Resten vil du kunne lytte til fra 1. januar og frem.

Illusionen om Grundloven er udkommet som lydbog!

Podcast afsnittene består af dele af den ny-udkomne lydbog, som du også kan købe i sin helhed på William Dams online boghandel.

Tak til David Filskov fra Epic Sound og Henrik Hartvig Jørgensen for at producere en professionel lydbog, som jeg er mere end 100% tilfreds med:)

Uddrag af referatet fra statsrådsmødet d. 18. juli 1954, hvor kong Frederik 7. kalder den nye forfatning for et STATSKUP!

Teksten fra Rugsted & Kreutzfeldts “Sad i Parken”: