Jul i Biblioteket - Episode 4

4. december 2023: I dagens julekalender går Jovan og Flemming en tur i Fælledparken og får et glas julegløgg.

Vi får snakket om DF’eren Anders Vistisen og hans nylige offentliggørelse af en helt horribel beslutning som blev taget nede i EU. Alle EU parlamentsmedlemmerne for alle de andre partier end Dansk Folkeparti stemte for at EU står over Grundloven. Anders Vistisen skriver på Facebook:

I denne uge har stort set alle danske medlemmer af Europa-Parlamentet stemt for, at EU-love skal kunne trumfe vores gode gamle danske grundlov. Det er en helt vild nyhed, som afslører, at eliten i det skjulte vedtager love, der ødelægger Danmark. På sigt vil vores elskede land forsvinde i en stor EU-stat, hvis vi ikke gør noget.

Du kan se Facebook opslaget HER!

Forslaget om EU-rettens forrang, A9-0341, var til afstemning tirsdag d.21.november.

Afstemningsdokumentet er HER og forslaget er nummer 9 fra side 17.

Selve forslaget kan ses HER!

Lad der dog ikke herske tvivl om at vi ikke er enige med Vistisen omkring mange ting, bl. a. hans holdning til zionismen. Han også er en ivrig bruger af ‘anti-semitisme-kortet’ og kalder alle der kritiserer Israel for folk der spreder FAKE NEWS. Se et andet af Vistisens Facebook opslag HER!

Da vi kom hjem fra gåturen i Fælledparken blev der lige tid til at se dagens begivenhed i CEPOS, hvor både Ole Gerstrøm og Anne-Marie Glistrup gav nogle gode indslag. Se CEPOS eventet HER!