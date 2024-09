Jul i Biblioteket - Episode 8

I dette afsnit bliver Jovan og Flemming lidt nostalgiske med et tilbageblik på den politiske kamp, nu hvor Frihedslisten formentlig står foran opløsning.

Der er ekstraordinært Årsmøde på tirsdag d. 12/12 kl. 16-20, hvor der skal tages stilling til Frihedslistens fremtid. Se begivenheden HER!

Tilbageblikket går tilbage til december 20220/januar 2021, hvor Forfatningspartiet ser dagens lys. Senere bliver det til Frihedslisten, som når at deltage i hele tre (fire) valghandlinger på kun 12 måneder. Kommunal- og regionsrådsvalg, Forsvarsforbeholdsvalget og senest folketingsvalget d. 1. november 2022.

En tiendedel af alle Danmarks husstande fik en ‘Oprop’ flyer ind af brevsprækken i starten af 2021:

Her er et link til Altinget/MandagMorgens analyse af coronamodstanden fra 14. marts 2021. Artiklen hedder “Se netværket bag den danske coronamodstand”.

Vi kommer også ind på at Flemming er blevet meget skældt ud over at han/jeg kritiserer Men in Black for deres måde at overtage demonstrationsscenen på. Da jeg henvendte mig til MiB ledelsen under research til bogen “Illusionen om Danmark”, var der ikke rigtigt hul igennem. Det lykkes i hvert fald ikke at komme i kontakt med bagmanden Morten Jakobsen. Nu vil “Molle” så gerne snakke med mig, men nu er bogen jo li’som skrevet. Men jeg vil da høre hvad han har at sige, så jeg kan få eventuelle rettelser med i næste udgave af bogen.

Herunder er de punkter som jeg mener belaster MiB (uddrag fra bogen “illusionen om Danmark - Del 1 - De 3 Tabte År):

MiB opstod på et tidspunkt, hvor der var etableret en stor gruppe af skeptikere, som havde deltaget i utallige demonstrationer, der opponerede mod regeringen, og som på et tidspunkt havde samlet op mod 7.000 mennesker foran Christiansborg.

MiB infiltratorer blandede sig i ‘vores’ fredelige demonstrationer og var med til at destabilisere den platform, vi havde skabt til at arrangere fredelige demonstrationer

MiB var centrale i at sprede mistillid til os, der havde været centrale i etablering af de hidtidige demonstrationer, måske særskilt undertegnede, hvilket især kom til udtryk under nogle Nok Er Nok møder på Bedwood.

MiB var ikke interesseret i at samarbejde, og de henvendte sig aldrig omkring en koordinering af indsatsen. Det virkede som om, de blot ville overtage det publikum, vi havde samlet.

MiB kunne udmærket have forudset, at det ville gå galt på Strøget i et større sammenstød med politiet under den fatale Rådhusplads-demonstration d. 9. januar 2021. De provokerede i virkeligheden politiet til handling ved ikke at fortælle, hvor demonstrationen ville bevæge sig hen. Med den viden, der nødvendigvis er i hooliganmiljøet omkring politiets indsatskoncepter, legede MiB bevidst med ilden.

Set i bakspejlet kan man også let forestille sig et scenarie, hvor deres demonstration d. 9. januar 2021 blev ført forbi en regeringsbygning for eksempel Christiansborg eller Amalienborg, og at de i lighed med det, der skete 7 dage senere tæt ved Amalienborg, begyndte at rette fyrværkeri-skyts mod selve regeringsbygningerne. Det kunne have resulteret i en Capitol-Hill-lignende begivenhed i Danmark, i mindre målestok, som regeringen ville bruge til at indføre nye love og restriktioner og/eller yderligere underminere protestbevægelsen i den generelles befolknings øjne, præcis som det Demokratiske parti og det øvrige narrativ i USA er lykkedes med i forhold til protestbevægelsen der.

De får central støtte af en mand, der har, eller har haft, at gøre med sekten Scientology. En sekt, som i andre lande har forbindelser til George Soros. Samme mand forsøgte omkring samtidig at afspore Forfatningspartiets aktiviteter, som undertegnede havde været med til at starte, uden på noget tidspunkt at oplyse os om, at han også havde noget med MiB at gøre.

MiB ledelsen har underskrevet fortrolighedsaftaler. Ingen, udover dem selv, ved hvad der står i disse aftaler.

MiB får lige pludselig omtale på nationalt aften TV, hvilket vi, der længe havde været i gang, på intet tidspunkt fik mulighed for.

Lars Seier, en af mændene bag Nye Borgerlige, inviterer et par måneder efter MiBs TV-optræden, MiBs leder Morten Jakobsen, til et 48 minutters interview i sin podcast.

MiB udgiver et politisk manifest men ønsker ikke at samarbejde med mig og de øvrige Forfatningsparti-folk, fordi vi er for politiske, under mantraet “modstandskamp må ikke være politisk!”

MiB får presset Nok Er Nok så meget, at Forfatningspartiet og jeg selv to gange bliver udelukket fra dette initiativ, som ellers var beregnet til at samle protestbevægelsen.

MiB samarbejder med Kim Boye, der både låner dem lokaler og som også omgås den (muligvis tidligere) Scientology mand, samme mand som har registreret MiBs CVR-nummer.

I det store hele får MiB overtaget initiativet som dem, der arrangerer demonstrationer. De støtter ikke andre initiativer og får skabt en masse ballade i andre initiativer, hvor de inviteres med.

De får gjort det ‘mørkt’ og unødigt ‘konfrontatorisk’ at demonstrere, og mange falder efterhånden fra.

Deres demonstrationer kannibaliserede blandt andet på det store segment af mennesker, som vi havde samlet forinden, men formen var meget anderledes end de oprindelige demonstrationer.