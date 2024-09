Jul i Biblioteket - Episode 9

Velkommen til Jovan og Flemmings niende afsnit af podcasten “Jul i Biblioteket”. I dag var det Jovan der gerne ville bringe et emne op, som ellers bliver godt overset.

Inkluderende kapitalisme og dens bagmænd

Jovan bragte begrebet “inclusive capitalism” op, som bliver omtalt i en SGT Reports Bitchute video (se videoen HER!). Lynn Forester de Rothschild (se hendes Wikipedia profil HER!) er CEO for E.L. Rothschild og grundlægger af organisationen “Council for Inclusive Capitalism”.

På hendes Wikipedia profil kan man endvidere læse at Lynn Forester de Rothschild er medlem af Council on Foreign Relations (USA), Chatham House (UK), the Institute for Strategic Studies (UK), the International Advisory Council of Asia House (UK), and the Foreign Policy Association (USA).

Den pædofile sex-handler Jeffrey Epstein var i øvrigt en god ven af Lynn de Rothscshild.

Hendes mand var indtil hans død for cirka et år siden, Sir Evelyn de Rothschild, som var Queen Elizabeth II’s finansrådgiver.

Rothschild-familien har længe både været hofjøder og en del af det politiske landskab

Begrebet ‘hofjøder’ opstod tilbage i 1500-tallet, hvor jøderne, modsat katolikker, kunne låne penge til konger, kejsere og hertuger. Rothschild har siden 1700-tallet været en økonomisk magtfaktor i europæiske adelshuse, da familien tidligt koncenterede sig om det royale segment indenfor bankverdenen. Fordelen ved at låne til konger og stater, er at de altid kan betale tilbage, da man bare kan hæve de skatter som befolkningen betaler.

Men Rothschild har også gået direkte ind i de politiske systemer på forskellige måder. En artikel i et af Israels største medier Haaretz fortæller at allerede i 1858, tog Baron Lionel Nathan de Rothschild plads i det engelske parlament. Se artiklen HER!



Baron Lionel Nathan de Rothschild var i øvrigt ældste søn af Nathan Mayer Rothschild som var instrumental i Rothschilds overtagelse af Bank of England og pantsætning af det engelske kongehus, i 1815, efter Napoleon tabte slaget ved Waterloo til engelske Wellington.

Nathan Mayer Rothschild var i øvrigt den tredje ældste søn af Mayer Amschel Rothschild, der betragtes som stamfader til Rothschild dynastiet.

The Great Reset

I 2020 udgav World Economic Forums (WEF) grundlægger Klaus Schwab en bog som havde titlen “COVID-19 - The Great Reset”.

Mark Carney, som ses på billedet med Inclusive Capitalisms direktører, sidder i øvrigt også med i WEFs Board of Trustees, udover at han er bestyrelsesformand for det engelske Financial Stability (FSB), så er han også tidligere Governor of Bank of England.

Financial Stability har også en dansk afdeling i Nationalbanken, selvom det ikke er noget Nationalbanken skilter med. Se den danske afdeling HER! Nationalbanken er i øvrigt hverken ‘national’ eller ‘en rigtig bank’, selvom navnet klinger derhen af.

Nationalbankens afdeling skal ikke forveksles med Finansiel Stabilitet A/S (Bankpakke I-V aktiviteterne), som var forløberen til den nuværende virksomhed Finansiel Stabilitet, som er ejet af Bankgarantifonden. Se virksomheden HER!

Det kan anbefales at læse Klaus Schwabs bog, som i øvrigt ligger online HER! Bogen giver et meget godt bud på hvad der kommer til at ske i fremtiden, med de forskellige kollapser som magteliten vil forsøge at iværksætte.