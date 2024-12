JUL i VENDSYSSEL - 11. december

Opsummering af sidste års Jul i Biblioteket

Hvis man skal forstå baggrunden for julepodcasten, så kommer man ikke uden om at diskutere hvordan den opstod sidste år i København.

Nu hvor Jovan for første gang i år er med i et afsnit, er lejligheden til at opsummere hvordan den allerede traditionsrige podcast blev til i et bibliotek på Lyngbyvejen i København.

Links til nogle af de afsnit vi omtaler i dette afsnit af podcasten:

Trump, Ukraine, Syrien, Israel, Rusland osv.

Og selvfølgelig skal vi da give et bud på hvad det er der sker af storpolitiske ting ud i det tiltagende krigeriske verden udenfor Danmark.

For at få mere information om Syriens kollaps, se The Corbett Report herunder:

