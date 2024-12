JUL i VENDSYSSEL - 8. December

Graveren fra Em optræder ved julemarked i Vrensted

Em er en lille by mellem Børglum og Vrå. Em Kirkes graver hedder Bjarne Tørngren Christensen. Men Bjarne laver andet end at være graver, for han sørger også for at holde den lokale dialekt, vendelbomål, i live.

I dette afsnit kan du se Bjarnes optræden på vendelbomål.

I sidste afsnit af julepodcasten blev der bragt et interview med Bjarne (se herunder):

