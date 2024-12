JUL i VENDSYSSEL - 5. December

Peer Brændgaard på den Franske Café ved søerne i København

Jeg havde sat Peer i stævne i hans eget ‘hood’ på Østerbro i København. Peer er altid frisk på at give hans besyv med på snart sagt et hvilket som helst emne. Han er overraskende nok også meget positiv overfor initiativer som det at flytte ud af byen og til Vendsyssel. Selv kunne han aldrig selv finde på at flytte sig længere væk end den 15 minutters radius som globalisterne gerne vil indskrænke ham til at holde sig indenfor. Ifølge Peer er det dog mere dovenskaben end en lyst til at adlyde globalisterne at han holders sig inden for den 15 minutters radius:)

