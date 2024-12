JUL i VENDSYSSEL - 3. December

DAGENS GÆST: Ole Bjerg, tidl. lektor ved CBS, nu forfatter og ‘tilbageflytter’

Ole Bjerg har bosat sig i Vrensted Østerhede, kun en håndfuld kilometer fra sit barndomshjem i Løkken.

I dagens julepodcast fortæller Ole om det at være en mand, eller rettere sagt, at blive en mand!

Han har sågar skrevet en bog om meningen med at være en mand. En MEGET filosofisk bog! Og den forærer han faktisk til dig. Klikker du på billedet herunder (eller KLIK HER!) vil du kunne downloade og læse bogen “The meaning of being a man” (på engelsk):

Ole Bjergs forlovede. Linda Christine Drejer, er ophavskvinde til Jul i Vendsyssel podcastens jingler. Herunder kan du lytte til “Make Vrensted Great Again”:

1× 0:00 -0:36

Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.

“Rigtige mænd vil ikke høre mere vrøvl” udkom i 1985. (klik på billedet for at læse mere om albummet på Wikipedia)

“En dejlig torsdag” med singlen “Tidens Kvinder” udkom i 1985. (klik på billedet for at læse om albummet på Wikipedia)

