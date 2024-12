JUL i VENDSYSSEL - 2. December

DAGENS GÆST: Frikirkepræst Jon Knudsen

Lyt til den lidt over en time lange podcast med og om Jon Knudsen.

Apropos hvornår danskerne blev kristne, se nedenstående oversigt over tidsperioden år 0-1700:

Jon Knudsen, Mads Lidegaard og jeg selv, er, så langt fra de eneste, der mener at katolicismen har ‘pyntet’ på historien om, hvor skønne kristne og tilgivende vi blev med katolicismens indførelse.

Se dokumentaren “Den Glemte Sandhed - Danmarks Dåbsattest” med historiker Gunnar Iversen ved at klikke herunder:

Se de øvrige 5-6 afsnit af serien om Danmarks Dåbsattest, KLIK HER!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDC3A4B20743C7962

Lyt til Jul i Vendsyssel-jinglen herunder (credit: Linda Christine Drejer):

