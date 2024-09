Kom til Røsnæs på søndag (31/3) og vær en rigtig (vin-)bonderøv

På søndag (31/3) kan du møde op kl. 09:00 (eller senere) på adressen:

Åsen 5 (gå evt. efter Nyvej 15 på et kort)

4400 Kalundborg

Så kan du være med til at samle sten i vinmarken. Det vil hjælpe vinbønderne (os og måske dig?) til et lettere liv i marken i tiden fremover:)

Det koster ikke en bondegård at blive din egen vinbonderøv. Med et indskud på omkring 20.000,- (som du får tilbage hvis du sælger din andel) får du dine egne 200 rækker at dyrke vin på. Vi hjælpes ad med høst og vinproduktion når den tid kommer.

Kom og hør mere om projektet på søndag:)

Se evt. Facebook-gruppen “Permavinhaven” HER!

Find vej:

Kør til Superbrugsen i Ulstrup/Røsnæs og sving til højre. Derefter et par hundrede meter indtil skiltet “Åsen 2-5”, hvor du drejer til venstre, se billedet.

Motorsavsmasakren

Har du en motorsav og elsker du at bruge den? Så tag den med på søndag (31/3) for vi skal have klippet et naturhegn!

Det oprindelige opslag inde på vinbøndernes interne Facebook-side er gengivet herunder:

Så er der snart Påske... Vi ses alle på Søndag den 31 marts. Påskedag. hvor du gerne må tage familie og venner med og fejrer Påske i naturen... Vi mødes kl 9 til te og kaffe med brød og skriv på opslaget dagen før, hvor mange i kommer og husk at tage krus og kniv med...samt en stor madpakke til frokost.. Dagens program.... Stensamling.... alle skal have samlet de sidste sten af i sine vinrækker som er på størrelse med en tennisbold og opefter, så vi hurtigst muligt kan få harvet jorden sort i næste uge, der gør at solen kan varme jorden op om dagen og frosten har sværere ved at lave frost skade i knopperne om natten. Saml alle dine sten ind til midten mellem dine rækker så de er hurtige at læsse i skovlen på gummigeden der er booket for sidste gang.... Rækkefølgen for stensamling bliver efter hvem der melder sig først til at komme på opslaget her til på Søndag

Dem der ikke møder op og får samlet sten, må gør det med trillebør... inden der kan laves jordbearbejdning og sås græs.. Ekstra opgaver nu... Jeres række nr i begge ender af vinrækkerne skal friskes op NU.... for dem der mangler at få det på plads. Læhegn i Vest siden skal skæres tilbage, så der er klar til at vi kan sætte det nye hegn op omkring PermaVinHaven hurtigst muligt..... hvem kan hjælpe evt en med motorsav på søndag når vi er færdig med at samle sten ??? Opretning af dine stål stolper nu, mens jorden er våd og let at arbejde i... dette er nødvendigt, hvis vi på et tidspunkt skal beskære dine vinrækker med traktor, i tilfælde af, at du måske har dårlig tid til at være nok i PermaVinHaven og så ser det i øvrigt godt og professionelt ud.. Glæder mig til at se jer alle igen til en skøn aktiv dag