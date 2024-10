Forstå krigen i Ukraine

Fra den Orange Revolution i 2004 til Majdan-revolutionen i 2014

Ukraine blev først en selvstændig stat ved Sovjetunionens opløsning i 1991. Derfor har det russiske sprog været meget udbredt, og derfor var russisksprogede TV-programmer eksemplvis også de mest populære. Russisk og ukrainsk ligger sprogligt meget tæt op af hinanden. Siden 2004 og især siden 2014 er ukrainsk blevet fremhævet som det eneste officielle sprog, i takt med at den ukrainske nationalitetsfølelse, i særligt den vestlige del af landet, er vokset.

Den blodige Majdan-revolutionen i 2013-2014 (engelsk Wikipedia: Euromaidan), kom til at markere store og grundlæggende forandringer i Ukraine. Året forinden havde Ukraines 3. præsident, Viktor Janukovitj (eng: Yanukovych), bremset Ukraines associeringsaftale med EU, hvilket gav store folkelige protester i den vestligt orienterede del af Ukraine.

Ti år forinden havde Den orange revolution (eng. Wiki: Orange Revolution) skabt politisk forvirring og polarisering efter at det ikke kunne afklares hvem af de to præsidentkandidater, der havde vundet valget i 2004. På den ene side stod Viktor Jusjtjenko (eng. Wiki: Yushchenko) som ville have Ukraine til at knytte sig mere mod Vesten, NATO og EU. På den anden side stod den siddende præsident, føromtalte Janukovitj, som især talte den russisk-etniske befolknings sag og ville beholde Ukraines historiske tilknytning til Rusland, en tilknytning som er delvist funderet i sovjet-tiden. Selvom Janukovitj først blev erklæret vinder af valget, blev det Jusjtjenko der i januar 2005 kunne kalde sig Ukraines præsident, efter et meget kontroversielt omvalg.

I 2008 skrev daværende præsident Jusjtjenko, sammen med to andre fremtrædende ukrainske politikere et brev til NATO (letter of three), hvor de bad den såkaldte forsvarsalliance om, at der blev forberedt en plan for Ukraines indtræden i NATO-pagten. Udover føromtalte Viktor Jusjtjenko, var også oppositionsleder Julija Tymosjenko (eng. Wiki: Yulia Tymoshenko) og parlamentsformand Arsenij Jatsenjuk (eng. Wiki: Yatsenyuk) med til at underskrive brevet. Størstedelen af de ukrainske politikeres, og en stor del af befolkningen, havde et stort ønske om at blive knyttet nærmere til Vesten og formindske Ruslands indflydelse på Ukrainsk politik og interne affærer.

Jatseniuk, Jusjtjenko og Tymosjenko har inviteret NATOs North Atlantic Council på besøg i Ukraine, hvor de overleverer deres ønske om en plan for Ukraines indtrædelse i NATO alliancen. Photo credit: NATO

I december 2012 blev Jatseniuk leder af den nationalistiske politiske fraktion “Fædrelandet” (eng. Wiki: “Fatherland”. Selvom Jatseniuk er parlamentsformand på dette tidspunkt, så er han - under de tumultariske politiske tilstande - også oppositionsleder.

Han bliver af andre politikere chikaneret for sin ukrainsk-rumænsk-jødiske familiemæssige baggrund, selvom han er medlem af den ukrainske del af den græsk-katolske kirke. Men den ukrainsk-rumænsk-jødiske baggrund bliver fremhævet fordi det er i denne geografiske region at zionisme og chadisisk jødedom (eng. Wiki: hasidism) oprindeligt kommer fra. Chasidisk jødedom er en jødisk fromheds- og vækkelsesbevægelse, som opstod i Østeuropa i sidste del af 1700-tallet. Zionisme og chasidisk jødedom tilhører den ashkenaziske jødedom. Ukrainske politiske modstandere pointerer at disse jødiske retninger er kendt for medlemmernes assimilation til det omkringliggende samfund og krypto-konvertering til andre religioner. Deraf navnet krypto-jøder, som i realiteten tilhører det nogen kalder krypto-jødedommen. Berebet dækker over en hemmelig dyrkelse af jødiske skikke mens man offentligt erklærer sit tilhørsforhold til en anden religion. Jatseniuk anklages altså for at være en krypto-jøde af sine politiske modstandere. Lignende anklager mod Mette Frederiksen har været fremme i Danmark, hvor hun anklages for at være af ashkenazi-herkomst gennem sin afstamning fra Isidor Henius, en polsk-jødiske grundlægger af De Danske Spritfabrikker i Aalborg.

Rusland sendte i 2017 en arrestordre til Interpol på Jatseniuk for hans medvirken i drab på russiske soldater i Tjetjenien i 1994-1995 og 2000.

Arsenij Jatseniuk var USAs mand i Ukraine i 2013-2014 - i øvrigt af Victoria Nulands nåde

Billedserie med Jatseniuk. Han har mødt alle de senere amerikanske præsidenter, paven, John Kerry og Viktoria Nuland, samt stået på barrikaderne under Majdan revolutionen. Source: Wikipedia

Arsenij Jatseniuk var en af de politiske hovedbagmænd da uroligheder i hovedstaden førte til Majdan-revolutionen som begyndte i slutningen af 2013.

Under Majdan-revolutionen kom det til blodige og dødelige sammenstød mellem politi og de mange demonstranter på Majdan-pladsen i hovedstaden Kyiv (Kiev). Demonstranterne ville have Janukovitj og hans pro-russiske styre afsat. Efter en række politiske, lovmæssige og forfatningsmæssige tiltag blev Viktor Janukovitj afsat, under begivenheder som han selv anså for at være et statskup.

Arsenij Jatseniuk er af politiske modstandere og kommentatorer blevet beskyldt for at have meget tætte forbindelser til Obama/Biden-administration da Majdan-revolutionen fandt sted i 2013-2014.

En lækket telefonsamtale fra 2014 er klare beviser på Obama-administrationens favorisering af Jatseniuk, samt på hvor meget kontrol USA udøvede i Ukraine under Majdan-revolutionen:

Uddrag fra Wikipedia side om Arsenij Jatseniuk (oversat til dansk): Arsenij Jatseniuk blev beskrevet positivt af Victoria Nuland, som ønskede, at Jatseniuk skulle blive premierminister i den nye regering. Den 4. februar 2014 blev en optagelse af et telefonopkald mellem hende og den amerikanske ambassadør i Ukraine, Geoffrey Pyatt den 28. januar 2014, offentliggjort på YouTube. I deres telefonsamtale meddelte Nuland Pyatt, at efter gennemgangen af ​​de tre oppositionskandidater til posten som Ukraines premierminister, konkluderede det amerikanske udenrigsministerium, at Arsenij Jatseniuk var bedst kvalificeret til jobbet.

Herunder kan du høre den fulde lækkede samtale fra 28. januar 2014 (med transcript og ledsagende forklarende billeder):

Victoria Nuland fik det som hun ville have det, for mindre end en måned efter den lækkede telefonsamtale blev Arsenij Jatseniuk premierminister i den nye ukrainske regering.

Få dage efter samtalen mødes den amerikanske udenrigsminister John Kerry og hans assistent Victoria Nuland med de tre største oppositionsledere, Petro Porosjenko (eng. Wiki: Petro Poroschenko), tidl. professionel sværvægtsbokser, nu politisk aktivist, Vitaly Klytjko (eng. Wiki: Vitaly Klitschko) og Jatseniuk. Det sker i München d. 1. februar 2014. Få uger efter er Arsenij Jatseniuk blevet premierminister i Ukraines midlertidige regering.

Victoria Nuland og John Kerry med de ukrainske oppositionsledere Poroshenko, Klitschko and Jatseniuk, München d. 1. februar 2014. Jatseniuk (med brillerne) bliver kort efter premierminister og leder af den første post-Majdan ukrainske regering (Foto: Wikipedia)

Ligesom med Arsenij Jatseniuk (og angiveligt Mette Frederiksen) har Victoria Nuland en ashkenazi-jødisk baggrund. Hun er en efterkommer af jødiske emmigranter der blev fordrevet fra det sydlige Ukraine under de russiske progromer. Oprindeligt hed familien Nudelmann men ændrede det til Nuland vda de ankom i USA. Det har rygtes at Victoria Nuland altid har haft et indædt had til Rusland og til alt der er russisk. Hvis det er sandt, så er den baseret på en vis logik, da hendes historiske familiemæssige baggrund peger på det naturlige i at besidde et sådant had.

Hun var den der håndterede Ukraine for Obama/Biden administrationen fra 2013 og frem til Trump vandt præsidentvalget i 2015. Hendes rolle var officielt Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs, en stilling som svarer til den højeste embedsmandsstilling, departementschef, i Udenrigsministeriet i Danmark. Jeg skrev selv en artikel om hende i Frihedslistens nyhedsbrev d. 28. maj 2022.

Milliardæren Porosjenko bliver Ukraines præsident og starter forfølgelser af det russiske mindretal

Ukraine har, præcis som Rusland har det, et kæmpe problem med korruption, idet landet til en vis grad bliver styret af oligarker. En sådan indflydelsesrig ukrainsk oligark er Petro Porosjenko (eng. Wiki: Petro Poroschenko). Forbes Magazine i Israel har tidligere erklæret ham for en af Verdens rigeste jøder (se link HER og HER!). Som med Jatseniuk og Nuland (og angiveligt Mette Frederiksen) er Porosjenko angiveligt også af ashkenazi-jødisk afstamning, da hans ukrainsk-jødiske far, Alexei Valtsman, skulle have taget hans kones navn ved giftermålet. Læg gerne mærke til hvordan Wikipedia helt bevidst indsætter navnet på Porosjenkos søn i stedet for hans far navn, helt sikkert for at forvirre mest muligt. Det er oplysninger som også Times of Israel videregiver i en artikel fra 2014. Porosjenkos angiveligt jødiske baggrund har afstedkommet mange anti-semitiske tilråb i forsamlinger i Porosjenkos politiske kampagner, især hvor ukrainske nazister også har været tilstede.

Men Porosjenko er først og fremmest en oligark-milliardær, der også går under øgenavnet “Chokolade-kongen”, de det oprindeligt var en tidligere statsejet chokoladefabrik, Roshen, han lavede sine første millioner på. Han ejer stadig den multinationale chokoladevirksomhed sammen med et konglomerat af andre virksomheder.

Han blander sig tidligt i sin oligark-karriere i politik, og formår at støtte både Viktor Janukovitj og Viktor Jusjtjenko i netop de præsidentvalg som de vinder. Porosjenko har altså en evne til at vælge den rette kandidat - Også da han så til sidst vælger selv at stille op i 2014.

Han var en af de økonomiske bagmænd bag Den orange revolution. Det samme under Majdan-revolutionen, hvor han aldrig var på gaden for at støtte demonstrationerne, men bidragede med stor økonomisk støtte til dem.

Derfor sad han også med ved mødet i München med Kerry og Nuland d. 1. februar 2014, hvor USA tilsyneladende skulle forklare hvordan en fremtidig ukrainsk regering skulle se ud. Allerede d. 7. juni samme år sætter han sig til rette som Ukraines præsident, hvor han vinder over ham som han selv havde tidligere hjulpet til magten, nemlig Viktor Janukovitj.

Man ser den nyvalgte ukrainske præsident Petro Porosjenko holde en tale om hvordan han vil vinde over den russisk-ukrainske del af befolkningen, der bl.a. kræver selvbestemmelse i Donbass, en region der består af de såkaldte oblaster Donetsk og Luhansk.

Klippet er taget fra dokumentaren “Donbass” lavet i 2015-16 af den prisbelønnede franske journalist og Sorbonne-lektor Anne-Laure Bonnels. Dokumentaren handler om borgerkrigen i Ukraines Donbass-region. Denne 53 minutter lange dokumenter er et ‘must see’ hvis man vil bringe humanitet ind i sin forståelse af krigen i Ukraine.

Se den fulde dokumentar: Klik HER! eller klik på nedenstående billede:

Den canadiske uafhængige journalist Eva Bartlett har lavet den følgende rapport til Schille Instituttet om hvordan de ukrainske styrker retter deres bombeangreb imod den russisk-ukrainske civilbefolkning i Donbass:

Entré, Zelenskyy! - Nu bli’r det for alvor zionistisk!

I 2019 taber Porosjenko til en anden ukrainsk nyrig politiker, den tidligere skuespiller Volodymyr Zelenskyj (eng. Wiki: Zelenskyy). Zelenskyj proklamerer i 2021 en krig imod oligarkiet (se BBC artikel fra 2021). Men der er ikke mange, der ved at han selv tilhører den superrige elite, da nyhedsmedierne - i stedet for at fortælle sandheden om ham - har travlt med at portrættere ham som en helt, der helt uselvisk og filantropisk, redder sit land ved ufortrødent at føre krig mod Rusland.

To skuespillere mødes. Tom Cruise besøger skuespillerkollegaen og krigshelten Zelenskyj i Kyiv. Tom Criuse tilhører i øvrigt blodlinje-familien Farnese , en romersk senator- og kardinalfamilie fra Toscana i Italien. Familien var med til at stifte jesuitterordenen i midten af 1500-tallet.

Men Zelenskyj har åbenbart tjent masser af penge på at være skuespiller (i øvrigt er hans mest succesfulde rolle den, hvor han spiller en gymnasielærer der ved tilfældigheder en dag bliver valgt som Ukraines præsident). Den er netop blevet færdigforhandlet med Netflix for endnu 30 millioner USD. Men hvor rig er Zelenskyj egentligt? Den amerikanske tidligere FN våbeninstruktør Scott Ritter har indtalt en video, hvor han gennemgår Zelenskyjs ejendomsportefølje:

Mediet Netizens har også forsøgt at estimere Zelenskyjs rigdom, se nedenstående video:

Nogle få måneder efter Russiske tropper går ind i Ukraine i februar 2022 udtaler Ukraines præsident Zelenskyj sejrssikkert til den israelske avis Haaretz, at han anser Ukraine som den nye zionist-stat, med Israel som forbillede. Der er heller ikke mange der ved at Zelenskyj også er af ashkenazi-jødisk afstamning ligesom det var tilfældet med de tidligere nævnte ukrainske politikere.

Det er i det hele taget ret udbredt for alle toppolitikere at have en skjult fetich for de (krypto-)jødiske kys på grædemuren. Herunder en billedserie af politikere der kysser Grædemuren som er jødernes helligste sted, hvor de kan bede i Jerusalem. Heriblandt ukrainske tidligere præsident Viktor Jujstjenko, UKs tidligere premierminister Boris Johnson, tidl. US præsidenter Bush senior, Bill Clinton, Obama, Trump, den franske præsident Emanuel Macron, tidl. US førstedame Melania Trump, Obama, Putin og Trump. De har på en måde alle indikeret at de vil beskytte Israel og zionisternes interesser, hvilket er vigtigt at forstå i.f.m. den krig Israel netop har sat iværk imod sine nabolande.

Toppolitikerne flokkes om grædemuren i Jerusalem. Jujstjenko, Boris Johnson, Bush senior, Clinto, Macron, Melania Trump, Obama, Putin og Trump.

OBS: Læg mærke til Putin i midten af den nederste række. Han er meget tæt med Israel selvom det bliver portrætteret at der er kold luft mellem Netanyahu og Putin. De er meget nære allierede på forsvarsområdet, men det må du helst ikke få at vide, for det tager lidt luften ud af den øst-vest dikotomi som du helst skal tro på.

Alt dette sovser jo også Danmark ind i zionismen, eftersom de danske politikere, og især den danske statsminister Mette Frederiksen, har efterkommet alle krav fra Zelenskyjs Ukraine, uden at stille spørgsmål til noget som helst. “Vil du have F-16 fly? - Så får du F-16 fly!” Danmark samarbejder også med den zionistiske stat Israel på alle niveauer. Regeringen, det danske forsvar og forsvarsindustrien samarbejder med Israel, selv efter at de begyndte folkemordet i Palæstina (og nu også i Libanon).

Zionisme er langt mere udbredt blandt folketingets medlemmer og især toppolitikerne end de fleste danskere går og tror. Det er selvfølgelig også derfor der aldrig rigtig kommer noget kritik af Israel fra politisk side i Danmark. Herunder et tweet fra Danmarksdemokraternes formand og stifter Inger Støjberg, hvor hun lige får sagt det højt: “- og ja, jeg er zionist [hjerte+israelsk flag]”:

Min egen mening er…

At krigen i Ukraine er en amerikansk og zionistisk proxy-krig, hvilket betyder, at amerikanerne får ukrainerne til at føre krigen mod Rusland, uden at amerikanerne selv behøver at være direkte involveret (indtil videre i hvert fald!). Det religiøse zionistiske islæt er noget som bliver brugt af Verdens magtfulde elite til at sørge for, at der bliver holdt krige i gang mellem de almindelige mennesker - i Ukraine, Israel, Rusland, en masse andre steder, og snart muligvis også i USA, Danmark osv. - så den almindelige befolkning ikke kan gøre oprør mod dette elite-tyranni. Krigstilstande tilsidesætter alle andre ting, så folk ikke kan tænke selv.

Politikerne spiller med. De er desværre bare magtsyge og gør lige hvad denne elite vil have dem til at gøre. Men kun indtil den brede befolkning finder ud af det!!!

Sørg derfor for at sprede dette opslag vidt og bredt, så folk kan forstå at krigen i Ukraine er til for at få almindelig mennesker i forskellige lande til at slås mod hinanden, mens eliten tjener endnu flere penge på os, samt får fængslet os endnu mere i en slavelignende tilstand som statsborgere i deres Verdensregeringsstyre (One World Government). Det samme gælder krigene i Mellemøsten. Det zionistiske islæt er bare endnu mere tydeligt i Israels krige mod alle nabolandene og USAs til alle tider uforbeholdne støtte. De eneste der vinder på krigene er dem der altid har scoret kasse på krige: Den globalistiske elite!

VIGTIG MEDDELELSE: Jeg er hverken anti-semit, racist eller på anden måde fordømmende overfor et helt folk eller en religion, eller en befolkningsgruppe i øvrigt. Jeg vil bare gerne informere om detaljer om krigen i Ukraine, som ellers bliver totalt overset af vestlige nyhedsmedier. At krigen(e) har et vigtigt zionistisk islæt har ikke noget at gøre med min egen overbevisning, andet end at jeg bare gerne vil informere om det, så vi kan undgå at lave de samme fejl igen og igen.

