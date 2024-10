Kongehuset har ingen magt - men styrer dog ministrene!

Det går op for flere og flere danskere at der er noget galt i Verden, og at der er noget galt i Danmark. Men det er svært at sætte fingeren på det eksakte problem. Vi har jo demokrati i Danmark og stort set ingen korruption! Der findes ikke noget mere demokratisk og ikke-korrupt land end Danmark - sådan er det i hvert fald manges opfattelse!

Jeg lavede et interimistisk interviewede med Morten Messerschmidt d. 8. februar 2022, kort efter han havde holdt en tale om dyrevelfærd, ved dyrlægernes demonstration imod en EU-forordning.

Vi begyndte med at snakke om dyrevelfærd. Men i løbet af samtalen fik jeg snakken over på det generelle problem med EU og vores forfatningsmæssige tilstand. Og så kom den interessant udmelding fra Morten Messerschmidt:

Ministrene ER dronningens tjenere! citat: Morten Messerschmidt d. 8. februar 2022, Christiansborg

Det fulde video som jeg optog med min egen iPhone den indeholder også en del af Morten Messerschmidts tale for dyrlægerne. Se videoen herunder:

Morten Messerschmidt siger ikke sandheden om masseindvandring

Netop i dag er Morten Messerschmidt blevet sigtet for racisme i en ellers gammel sag om en DF annonce om masseindvandring. Se evt. dette videoklip på TV 2 Nyhederne fra tidligere i dag, hvor Messerschmidt påstår at han siger sandheden om indvandringen.

Men det gør Morten Messerschmidt IKKE. Hvis han sagde sandheden om masseindvandring, så ville han sige det højt, at globalisterne - med hjælp fra netop politikerne - orkestrerer denne masseindvandring, for at destabilisere Danmark, sådan som globalisterne og de købte politikere netop nu også gør i bl.a. USA, Storbritannien og Irland.

Globalisterne vil gøre nationalstater mindre sammenhængende, så det bliver lettere i fremtiden at skabe den nye verdensorden, på engelsk New World Order.

Søren Pind har også udtalt at ministrene er dronningens tjenere!

Interessant nok er Morten Messerschmidt ikke alene om at komme med så hårrejsende indrømmelser af den forfatningsmæssige krise som landet er i.

Bilderbergeren Søren Pind udtalte på Twitter/X for en del år tilbage det samme overfor en borger der irriterede ham.

Søren Pind gjorde sig ydermere bemærket for at købe en minister uniform til 40.000 kr. lige inden han trådte af som minister. Om Søren Pind selv betalte for uniformen kan jeg ikke huske.

Per Rye Dannerfjord lagde i øvrigt en ganske morsom video op på Facebook, hvor den gamle pop-vise “Kors og bånd og stjerne på” blev brugt som underlægningsmusik til Pinds festlige afgangsreception. Klik på billedet herunder for at se videoen:

Søren Pind blev i øvrigt afløst af min tidligere arbejdskollega iværksætteren Tommy Ahlers på posten som undervisnings- og forskningsminister.

Men ellers går det meget godt i den lille hyggelige andedam, mens Iran for nyligt udførte en atomprøvesprængning i ørkenen midt i landet.

Iran tester atomvåben

Der blev meldt om flere jordskælv i lørdags. Et af dem var i Iran. Men var det et jordskælv eller var det en atomprøvesprængning?

Jeg mistænker at Iran afprøvede et atomvåben i et forsøg på at skræmme Israel fra at eskalere krigen med sine naboer, der er ved at inddrage Iran. Det samme mistænker Hans Rustad på mediet document.dk.

Rystelserne efter eksplosionen viser at det var atomprøvesprængning. Et atomvåben har en anden ‘rystelse’-profil end et jordskælv. Sammenligner man målinger mellem atomprøvesprængninger og jordskælv er der stor forskel på udlæsningen.

Billede af rystelserne i Iran.

Sammenligninger mellem jordskælv (blå) og atomprøvesprængninger (rød)

Som det ses af ovenstående sammenligninger mellem atomsprængninger og jordskælv, ses det tydeligt at rystelserne i Iran minder mest om en atomprøvesprængning.

Selvom dette selvfølgelig må ses som en yderligere eskalering af krigen i og omkring Israel, så er det stadig usandsynligt at Iran begynder at bruge atomvåben mod Israel.

Men hvis Israel fortsætter og USA også planlægger at angribe Iran, så er det svært ikke at se alvorligt på hele udviklingen, nu hvor alle ved at Iran har atomvåben klar til anvendelse i krig.

Billederne ovenfor er taget fra Defense Politics Asia, en geo- og forsvarspolitisk video-blogger, som jeg har fulgt siden mit interview med Clauseblitz. Se den fulde video fra Defense Politics Asia HER!

Netop Israel og Iran er det seneste lande der ifølge efterretninger har anskaffet sig atomvåben. Se tabellen herunder der er fra en gammel artikel i JP fra 2013.

Det er i dag generelt antaget at Israel har atomvåben klare til brug, og nu tyder det på at Iran også er klar til en atomkrig.

Donald Trump er meget krigerisk indstillet og udtaler at han, så snart han får mulighed for det, vil angribe Iran. Skræmmende!

Danmark er i øvrigt ganske involveret i Israels krig, og støtter den på alle måder, som du fx. kan læse i denne artikel fra Danwatch om at Danmark sender reservedele til de F-35 kampfly som Israel bruge til at bombe palæstinensere og libanesere med:

Man må undrer sig over pressen!?

Jeg undrer mig over at danske statsbetalte medier kører historier om at Messerschmidt sigtes for racisme, mens den geopolitiske situation er ved at løbe af sporet. Men jeg burde ikke undrer mig, for statsbetalte medier skriver kun historier om det politikerne og globalisterne beder dem om.

Men hvad synes du om dagens udvikling? - skriv dine kommentarer i kommentarfeltet herunder. Og husk at dele denne artikel på sociale medier, så der i det mindste kommer nogle reelle nyheder ud til folket der!