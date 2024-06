Kontrolleret Opposition - en snak med Jovan

Podcast-serien "Illusionen om Danmark"

I denne podcast-serie vil jeg dele de mange informationer som jeg støder på i mit arbejde med at afdække hvad Danmark er for et land, og hvordan det i virkeligheden fungerer. Det afdækker jeg i bøgerne i trilogien "Illusionen om Danmark" og bogen "Illusionen om Grundloven".

Jeg laver disse podcast så du kan lytte til dem på farten, og forhåbentlig blive meget klogere på dit land.

Hvis ikke vi danskere ved hvor vi står (og det gør vi desværre ikke i særlig høj grad!) hvordan kan vi så vide i hvilken retning vi skal gå?

Kend dit land og dets fortid, og du vil kunne forstå hvor du er i nutid!

