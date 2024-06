Podcast med Jovan Tasevski - Del 2/3

1. “Forberedt på kriser”

Det er overskriften på Beredskabsstyrelsens nye pamflet (bemærk at kriser er i flertal!).

Se DR’s artikel fra pressemødet om de nye råd fra Beredskabsstyrelsen, klik HER!

Se de nye råd fra beredskabsstyrelsen “Forberedt på kriser”, klik HER!

2. Truslen om atomkrig

Jeg har tidligere udgivet nyhedsbrevet “Vi er allerede i krig med Rusland”, hvor det engelske parlamentsmedlem Andrew Bridgen fortæller om krigen der er startet for lang tid siden, men befolkningen bare ikke har fået besked om. Se herunder:

For at forstå de rent våbentekniske aspekter i denne eskalering hen mod en atomkrig, så kan jeg anbefale dig at læse Stephen Bryens Substack nyhedsbrev fra 12. juni HER.

Du kan abonnere gratis på hans nyhedsbrev Weapons and Strategy her:

Du kan læse om Stephen Bryens baggrund i det amerikanske forsvarsministerium HER!

3. Mette Frederiksen har allerede erklæret Danmark i krig med Rusland

Da statsminister Mette Frederiksen, på opfordring af Nato’s generalsekretær Jens Stoltenberg gav Ukraine lov til at bruge de danskdonerede våben til at ramme mål i Rusland, udstedte hun samtidigt en de facto krigserklæring mod Rusland.

Læs evt. den sidste del af nedenstående nyhedsbrev for at læse om detaljerne:

4. Mette Frederiksen får whiplash af skub fra fuld mand

Se det tidligere nyhedsbrev (klik HER!) for at læse mere om det såkaldte overfald på statsministeren.

5. Vi ses i Himmerland til Sommercamp

Både Jovan og jeg selv vil være en del af ‘underholdningen’ på Løkken Frikirkes Sommercamp fra 9.-14. juli.