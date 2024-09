LIBANON: VERDEN ER NETOP BLEVET ET ENDNU VÆRRE STED AT VÆRE!!!

Bestialsk angreb på Hizbollah-folk

OBS: Oplysningerne i dette opslag kommer i stor udstrækning fra Telegram-kanalen “Velinformeret”, som jeg vil anbefale at man følger HER!

I dag blev Verden et endnu værre sted at leve. Selvom mange havde svært ved at forestille sig at noget kunne være værre end at være vidne til et FOLKEMORD i de palæstinensiske områder, uden at kunne gøre noget, og uden at nogen kan gøre noget; Så blev det hele med ET endnu værre!

Libanon er blevet angrebet på den mest bestialske, umenneskelige og dystopiske måde man kan forestille sig: Over 2.750 mennesker er blevet såret og mange dræbt (ifølge JP), ved at deres personsøgere eksploderede. Der er tilsyneladende tale om at det er Hizbollah-folk, der specifikt er blevet angrebet via et nyt personsøgersystem som bevægelsen har købt af producenten Motorola.

ADVARSEL: Videoerne indeholder meget stærke billeder!!!

OBS:OBS:OBS:OBS:OBS:OBS

Jeg nyder på ingen måde at viderebringe disse oplysninger, men det er vigtigt at INGEN lukker øjnene for det som foregår.

Du skal ikke tvinge dig selv til at se disse billeder, slet ikke hvis du ikke har ‘stærke nerver’. Men det er vigtigt at du er informeret om at dette er hvad der er sket i Libanon i dag (tirsdag 17. september 2024).

Find den allerbedste udgave frem i dig selv - NU!

Hvis ikke denne Verden skal synke helt i gruset, så skal du og jeg og alle andre retskafne mennesker finde den bedste udgave af den vi er frem - NU!

- Elsker synker Verden i et dystopisk morads, hurtigere end Verdens ledere kan nå at trykke på den røde knap!!!

Verdens retskafne mennesker SKAL finde sammen. NU!!!

Det handler ikke om kristne, jøder, muslimer, budhister, ateister. Det handler heller ikke om nationaliteter. Det handler heller ikke om hudfarve. DET HANDLER OM HUMANITET og om at vi mennesker skal overleve det onde!!!

Resten af opslaget er gengivelser fra Telegram-kanalen “Velinformeret”:

Må Gud, alle engle og alle godhjertede entiteter i denne Verden stå menneskeheden bi i denne stund !

Må alle mennesker straks vågne af forbandelsen og blive den udgave af dem selv som skaberværket oprindelig tiltænkte dem !