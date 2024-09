Hjælp til at trykke ny OPROP flyer

Aktivistiske frihedskæmpere går på gaden igen! - Men på en helt ny måde!

Midt i Verdens armod er det vigtigt at bevare et vist humør - også selvom det kan virke lidt sarkastisk og sort!

Politikerne og magthaverne promoverer folkemord, krig og totalitære tiltag på alle plan: FN, WHO, EU, NATO og Folketinget. Og det er svært at se lyset i udviklingen!

Og hvis du vil gøre noget, så kan du bare stemme på et af de andre partier, ikk?! Nååååt!

Men, i bedste Kamala Harris stil, så kan du nu deltage i en positiv, humørfuld og lattermild begivenhed, arrangeret af en ny tænketank.

Humoristisk-Fascistisk-Socialistisk-Wokeistisk-Totalitaristisk Tænketank

En ny dansk tænketank har set dagens lys. Den hedder: "Humoristisk-fascistisk-socialistisk-wokeistisk-totalitaristisk tænketank, eller bare HUFASOWT. Tænketankens hovedslagord er konstruktiv fascisme! Men der er mange andre gode slagord at vælge imellem:

Gulag og KZ var barnemad! En One World Government kan løse alle problemerne! Mere transhumanisme i skolerne! Mere satanisme i kirkerne! Globalisme nedbringer CO2! Zionisme løser problemerne i Mellemøsten! Sudden Death er bare et normalt og forbipasserende fænomen! Kongehuset elsker dig! Globalisterne, Folketinget og Kongehuset elsker dig! Stay Woke - Vote!

Vi mangler stadig 5 aktivister!

Der er allerede 10 af de sejeste frihedskæmpere og aktivister tilmeldte, men vi kan godt bruge 5 mere.

Formålet er at komme i snak med mennesker uden for ekkokammeret, og give dem noget at tænke over!

Der er gratis sponsoreret frokost og en drink i Nyhavn bagefter til alle 15 aktivister. Send en email til 21sep@de3fiktioner.dk hvis du kunne tænke dig at være med!

Vi mødes på Rådhuspladsen kl. 11 og vil være på Strøget frem til omkring ved 14- til 15-tiden, hvor der er gratis frokost i Nyhavn.

Kan du ikke være med, kan du alligevel støtte happeningen!

Vi skal bruge nogle rekvisitter og har nogle udgifter til disse. Derfor må du meget gerne donere til eventet ved at sende penge til nedenstående MobilePay eller kontooverførsel:

- Kontooverførsel til konto i Skjern Bank: 7780-0006001242

- MobilePay på 53891307

På forhånd tak for støtten! Vi skal nok dele alt om eventet her i nyhedsbrevet og på Facebook, Twitter og Telegram.

