Når diktatoren laver en "Estrup"

Estrup indførte 9 rædselsår efter attentat i 1885

De fleste danskere har ingen anelse om hvem konseilspræsident (datidens statsminister) J.B.S. Estrup var og hvad han gjorde ved deres forfædre. Tænk han har endda en af de fine gader i Silkeborgs midtby opkaldt efter sig. Jeg tænker tit et “HVORFOR?” når jeg står af toget på Silkeborg Station og begiver mig ad Estrupsgade op igennem midtbyen. Han har været den største diktator siden enevælden (dog med kong Christian 9. som den egentlige bagmand).

Nu gør Mette Frederiksen ham kunsten efter. Dog er der meget der tyder på, at det var en tilfældig fuld polsk statsborger, og ikke et iscenesat attentat eller overfald, som gav statsministeren et puf for en uge siden på Kultorvet i København. Den kan såmænd også have været tilfældet for Estrup, selvom jeg vil tro at mordforsøget på ham var iscensat.

Nu her en uge efter det overfald på Kultorvet - som ikke var et overfald men en fuld polak der skubbede til statsministeren ud af fuldskab - kan Mette Frederiksen kun gå rundt i Allinge ved Folkemødet på Bornholm med to ringe af sikkerhedsvagter. Den inderste ring er bodyguards, mens den yderste består af politifolk.

Læs selv den fulde artikel fra 14. juni på DR herunder. Den er skrevet af en af Danmarks største mikrofonholdere Line Rønn Tofte, som ingen skam i livet har over at deltage i propaganda af den allerværste skuffe:

Mette Frederiksen med en ring af bodyguards dernæst en ring af politifolk, og sådan spankulerer hun rundt på folkemødet på Bornholm(!)

Det er bestemt ikke første gang Mette Frederiksen stiller kulisser op til et stort iscenesat medieshow. Husker du da hun slog omkring 16-17 millioner mink ihjel, gjorde 6.000 minkarbejdere m.f. arbejdsløse, og hjalp mindst et halvt dusin minkavlere med at gøre selvmord?

Hun stillede sig da bare op og flæbede lidt for åben skærm, og så var det vores alle sammens Mette vi alle skulle have ondt af (link HER!):

