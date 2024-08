Lyt til optagelsen som forårsagede at jeg blev sigtet for at overtræde Retsplejeloven

I sidste uge frafaldt Politiet en sigtelse imod mig

For tre måneder siden rejste Politiet en ny sigtelse imod mig idet de ville efterforske om jeg havde overtrådt Retsplejeloven ved at foretage lydoptagelser i Østre Landsret.

Ifølge Politiet skulle jeg have lavet ulovlige lydoptagelser under min retssag, hvor jeg blev dømt i byretten (1. juni 2022) og senere landsretten (30. august 2023) for at have krænket Domstolsstyrelsens IT-system.

Dommen lød 7 dages betinget fængsel for at have overtrådt straffelovens paragraf 263 stk. 1. for at være medvirkende til en forbrydelse begået af Jovan Tasevski (selvom han fik påtalefrafald og dermed ikke blev tiltalt for forholdet!).



Forbrydelsen som Jovan skulle have begået, og som jeg ifølge Politi, Anklagemyndighed og domstolene, skulle have medvirket til at begå, var, at han havde tiltvunget sig adgang til Domstolsstyrelsens IT-system under en retssag den 17. august 2021.

Billede af jeg selv og Jovan Tasevski umiddelbart efter at Østre Landsret havde stadfæstet dommen på 7 dages betinget fængsel fra Københavns Byret for at have krænket Domstolsstyrelsens IT-system.

Dagen efter dommen valgte jeg at lave et opslag på Facebook (se HER!) og på min hjemmeside (Se HER!) hvor jeg offentliggør den tale som jeg holdte i Østre Landsret.

8-9 måneder efter dommen (og mine opslag med talen fra Østre Landsret) ringer politiassistent Simon Kristensen mig så op den 15. maj 2024 og sigter mig. Han ringer fra sit eget mobilnummer (sandsynligvis hans tjenestemobiltelefon). Jeg tager typisk ikke telefonen når det er numre jeg ikke kender, men denne gang ringede jeg alligevel tilbage til nummeret, muligvis fordi jeg troede det var en anden som jeg forventede et opkald fra.

Herunder kan du se den sigtelse Simon efterfølgende sendte til mig.

Politiets bevisbyrde er deres udfordring. Det er muligt de har brugt de 8-9 måneder på at sammenligne min optagelse af min tale med den optagelse som Østre Landsret hemmeligt har optaget, sådan som danske domstole gør det UDEN AT FORTÆLLE NOGEN AT DE GØR DET!

Det er ikke godt at vide og jeg er ikke interesseret i selv at be- eller afkræfte om optagelsen er den samme af den simple grund, at hvis jeg bekræfter det, så løfter jeg jo Politiets bevisbyrde i sagen. Derfor må læseren selv vurdere om optagelsen er den virkelige optagelse fra Østre Landsret.

Det er derfor en mulighed at Politiet har verificeret at optagelsen er den oprindelige, og at de derfor mener at jeg har overtrådt Retsplejeloven. Men i så fald kan de ikke så godt bruge Domstolsstyrelsens hemmelige optagelser til at bekræfte dette i en retssag, for så indrømmer Politi og Domstolsstyrelsen jo at danske domstole hemmeligt optager ALLE retsmøder (hvilket Jovan Tasevski og jeg selv tidligere har afsløret sker i andre sager!).

Bemærk Politiets fremgangsmåde. I stedet for at sende en sigtelse i min e-boks, hvilket ville være det rigtige at gøre, så jeg officielt var blevet sigtet, så forsøger de at fange mig på det forkerte ben og få mig til at tale over mig, ved venligt at ringe og ‘hyggesnakke’ lidt med mig inden de springer bomben om at jeg er sigtet i en sag. Det er fordækt og det er ulækre metoder.

Men Simon kan altså ikke få mig til at indrømme at jeg har begået en forbrydelse, hverken over telefonen eller ved frivilligt at udtale mig under en afhøring og derfor har Politiet ikke en sag. Den 1. august 2024 modtager jeg så nedenstående hilsen fra Politiet, om at sigtelsen er frafaldet, næsten et år efter at jeg skulle have begået overtrædelsen.

Ifølge Justitsministeriets hjemmeside, består Anklagemyndigheden af Rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne.

Der er altså ikke forskel på dem der bestemmer over Anklagemyndigheden og dem der bestemmer over politi og domstole. De hører i øvrigt alle under justitsministeren. Og som vi har set, især i den seneste årrække, så ser skiftende justitsministre sig ikke for gode til at blande jura og politik, som det bl.a. sås under Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen- sagerne. Se artikel om sagerne på DR HER!

Kan man krænke et IT-system?

Det lyder selvfølgelig ret usandsynligt at afsige betinget fængselsdomme for at have krænket et IT-system.

Retfærdighedsvis skal det siges at senioranklageren i Jovans sag tog et billede (det billede man kan finde længere ned i teksten), og at det viser Jovan bøjet over en computer i Københavns Byret. Computeren var ulåst og derfor havde han adgang til retsprotokollen, hvorfra han dokumenterede at protokolføreren ikke havde skrevet det Jovan havde bedt om at få ført til protokols.

Der var 6 tilhørere som alle kan (og gerne vil!) bevidne at jeg ikke deltog i at tage billeder eller på anden måde aktivt foretage noget i forhold til retsprotokollen eller IT-systemet i øvrigt. Men mine forsvarere og anklagemyndigheden har sørget for at ingen af disse vidner er blevet indkaldt, hverken i byretten eller i landsretten.

Paragraffen som jeg er blevet dømt for at have været medvirkende til at overtræde er § 263 stk. 1 i Straffeloven. Der kan man læse at politi, anklagemyndighed, byret og landsret mener at jeg har været medvirkende til uberettiget at skaffe adgang til ‘en andens datasystem’, og at det i Straffeloven betegnes som en freds- og æreskrænkelse.

Hvor er offeret? Hvilke konsekvenser havde ‘forbrydelsen’?

Men hvem er det der er blevet freds- og æreskrænket? Er det Domstolsstyrelsens IT-system? Eller er det alle dem hvis personlige data florerer i Domstolsstyrelsens IT-system.

Og hvad var konsekvensen af denne forbrydelse? Well, senioranklager var i lokalet sammen med de 6 tilhørere/vidner, og alle ved at der ikke blev downloadet informationer til en harddisk eller på anden måde forsøgt data-tyveri. Så der er ikke blevet stjålet noget og forbrydelsen har ingen som helst konsekvenser (andet end at det er blevet udstillet at domstolene hemmeligt optager retsmøderne og udfærdiger deres retsprotokoller bagefter og på forgodtbefindende).

Sådanne detaljer som forbrydelsens offer og forbrydelsens konsekvenser beskæftiger man sig ikke med i danske retssale, hvor der ikke behøver at være et offer for at ‘forbryderen’ skal idømmes fængselsstraffe. Det er også lige meget om forbrydelsen ikke har haft nogen konsekvenser. Der skal bare være noget som politi, anklagemyndighed, byret og landsret kan kalde for ‘et strafbart forhold’. Retssystemet har nemlig ikke noget med retfærdighed at gøre. Det har derimod noget med lydighed overfor systemet at gøre.

Udviser du ikke denne lydighed, så bliver alt systemets skyts rettet imod dig. Så er detaljerne ikke længere så vigtige, for så skal du bare stoppes, koste hvad det vil.

Nedenstående er den sammenfatning af den oprindelige sag lagt op på hjemmesiden de3fiktioner.dk, hvor Jovan Tasevski er den hovedmistænkte som ‘frifindes’ og hvor jeg er den medvirkende som ender med at blive straffet med 7 dages betinget fængsel for den påståede lovovertrædelse.

Du kan også se det oprindelige opslag på min hjemmeside HER!

Flemmings afsluttende tale i retssag om Jovans retsprotokol

Her kan du høre Flemming Blichers afsluttende bemærkninger i den sag, hvor han i Østre Landsret bliver idømt 7 dages betinget fængsel for, at have medvirket til, at Jovan Tasevski kiggede, og rettede, i Københavns Byrets retsprotokol.

1× 0:00 -25:15

Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.



Jovan Tasevski, der af retten anses for den der har begået lovovertrædelsen, bliver ikke straffet i sagen. Derimod må Flemming Blicher for første gang i sit liv leve med en plettet straffeattest for at have medvirket.

Vilkårligheden i det danske retssystem er total. Den som begår det, som retten anser for at være en forbrydelse, han går fri, mens den som kigger på, skal have en betinget fængselsdom.

Jovan fik den 27. marts 2023 et påtalefrafald fra politiets anklagemyndighed, hvilket betyder at han ikke vil blive retsforfulgt i sagen:

Af en eller anden grund, så mener den samme anklagemyndighed at Flemming Blicher skal straffes. Anklagemyndigheden ville endda have byretsdommen skærpet, hvilket landsdommerne dog ikke efterkom, men i stedet stadfæstede de dommen fra Københavns Byret:

Det er vigtigt at Flemming ikke blev kendt skyldig i at tage billeder af retsprotokollen, da retten ikke fandt det bevist at han havde taget billeder, men at han medvirkede til at Jovan skrev i protokollen.

Ovenstående dom fra byretten blev d. 28. august 2023 stadfæstet af landsretten.

Flemming vil nu undersøge muligheden for at prøve dommen i højesteret, hvilket afhænger om han kan overbevise procesbevillingsnævnet om det principielt forkerte i, at anvende straffelovens § 263 i til at dømme ham.

Denne paragraf tilhører straffelovens Kapitel 27, som lyder overskriften "Freds- og æreskrænkelser". Oversat til godt gammelt dansk så mener både Københavns Byret og Østre Landsret at det er helt korrekt at Flemming Blicher idømmes fængsel for at have freds- og æreskrænket Domstolsstyrelsens IT-system!

Tyg lige lidt på den: Flemming Blicher har krænket Domstolsstyrelsens IT-system og fået en betinget fængselsdom for det! Godt han ikke slog 15-17 millioner mink ihjel, lukkede 6000 arbejdspladser, lagde hundredevis af minkavleres livsværk i ruiner, og forhalede deres erstatninger i det uendelige; For tænk så hvad det kunne være blevet for en dom jeg ville have fået!?!

Se Flemming og Jovan kommentere sagen umiddelbart efter stadfæstelsen af dommen:

Også Peer Brændgaard kommenterer sagen i slutningen af denne video optaget d. 28. august foran Østre Landsret.

Se Peer Brændgaards artikel "Dom bekræfter hypotese om sammensværgelse i magtsystemet" ved at følge dette link.

Inden retssagen havde Flemming kontaktet de fleste af landets store dagblade, men ingen af dem valgte at dukke op til retssagen, og ingen af dem har indtil videre skrevet noget som helst om denne sag.

Nøjagtigt som da Frihedslisten stillede op til Folketingsvalg i alle landets 10 storkredse, sendte en pressemeddelelse ud til 1400 journalister og redaktører, men ingen af dem valgte at kontakte partiets formand, Flemming Blicher, i løbet af valgkampen. Du kan se pressemeddelelsen i dette blogoplæg. Der var en enkelt undtagelse nemlig Den Uafhængige, som ville have at jeg skulle deltage i en udsendelse, MEN FØRST EFTER AT VALGET VAR OVERSTÅET! Se link her til video-opdatering af valget set fra Frihedslistens synspunkt.

Der vil komme en dag hvor dagspressen ikke længere er i hænderne på netop den dybe stat, som Flemming Blicher har sat sig for at bekæmpe, og så vil der være mange røde ører på journalister og redaktører rundt om i landet.

Indtil den dag, så har journalisterne kronede dage, især de mange der arbejder for politikerne og myndighederne. Alene i Københavns Kommune er der over 100 journalister ansat, se link Københavns Kommune her, og link til mediet Journalista her!

I mellemtiden bliver der flere og flere som vågner op og påbegynder arbejdet med at af-korrumpere Danmark. Vil du hjælpe med dette arbejde, eller vil du lade andre om at redde landet fra forfald? - Du kan altid starte blødt med at støtte Flemming Blicher, ved at købe hans bog HER!

Eller du kan støtte mit nyhedsbrev ved at klikke på knappen herunder:

