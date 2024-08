Me Too på Færørsk: Dr. Med. Freddie Poulsens dybt uretfærdige sag om sexkrænkelser

Første gang Freddie fortæller sin historie til offentligheden

Det første interview med Dr. Med. Freddie Poulsen gav en masse beskyldninger. (se evt. kommentarfeltet i det tidligere opslag med Freddie HER). Nu skal hele hans historie ud. Både den Me Too skandalen han blev ramt af i 2014 og hans kamp mod systemet under den såkaldte coronapandemi.

I dette interview fortæller Freddie Poulsen, der er uddannet læge fra Odense Universitetshospital i 2003, hele historien om den skandale han blev centrum i tilbage i 2014, og frem til at han fik en fængselsdom på 12 måneders fængsel i landsretten i København i 2018.

Freddie sad 7½ måned i fængsel uden at have overtrådt loven! Det har han myndighedernes accept af, for de eftergav ham, at han skulle betale den erstatning som retten pålagde ham, da de ikke kunne påvise at han havde overtrådt loven.

Men fordi at det statsbetalte KVF - Færøernes svar på DR - fik udskammet Freddie og, under en 7 måneder lang kampagne, opfordrede kvinder til at stå frem, så blev bunken af sager så stor, at Freddie blev dømt. UDEN AT HAVE LAVET EN ENESTE KRÆNKELSE!

Lyt til hans historie, og døm selv!

Herunder kan du lytte til det første interview med Dr. Med. Freddie Poulsen, der handler om lægens kamp for sine medmenneskers sundhed under den såkaldte coronapandemi: