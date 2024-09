Så kan Illusionen om Grundloven bestilles igen!

De to vigtigste spørgsmål, som afslører statskuppet, kan du læse herunder:

#1: Hvem var Danmarks statsministre i perioden 1855 til 1866?

Det højeste politiske embede hed ‘Premierminister’ fra 1849 fordi sådan står der i Danmarks første Grundlove, Junigrundloven fra 1849. Men i forfatningerne fra 1855 og 1863 står der at det er ‘konseilspræsidenten/conseilspræsidenten’ der besidder det højeste politiske embede.

Du kan læse om selve Helstatsforfatningen fra 1855 på hjemmesiden “Danmarkshistorien.dk” (som Aarhus Universitet står bag) kan du læse om selve Helstatsforfatningen fra 1855. Men ifølge Folketinget sker der ikke en ændring af Grundloven i 1855!

Du kan læse om selve Novemberforfatningen fra 1863 på samme hjemmeside som nævnt ovenfor. Se link til Novemberforfatningen HER!

Men ifølge Folketinget sker der ikke en ændring af Grundloven i hverken 1855 eller 1863! Folketinget vil simpelthen ikke kendes ved disse grundlovsændringer, og i stedet klassificeres de som ‘forfatninger’ som både gjaldte for Danmark og for hertugdømmer, og som derfor ikke ændrede i Junigrundloven fra 1849.

Men hvis der både skulle have været en grundlov og en forfatning der gjaldt for tidsperioden 1855 til 1866 (hvor 1863 forfatningen blev erstattet af en grundlov), så skulle der have været både en premierminister (Rigsdagen) og en konseilspræsident (Geheimestaatsraadet), hvilket der ikke var!

Folketinget lyver på hjemmesiden!

#2: Ændringerne af Grundloven i 1855 og 1863 har ifølge Folketinget aldrig fundet sted!

Folketinget skriver på sin hjemmeside med overskriften “Grundlovens og folkestyrets udvikling” at der kun er blevet foretaget 4 ændringer af Grundloven. Derved forsøger Folketinget at få det til at se ud som om, at ændringerne af Grundloven i 1855 og 1863 aldrig har fundet sted, eller at disse såkaldte forfatninger ikke har inkluderet ændringer af Grundloven fra 1849, hvilket er usandt.

Men hvorfor dog lyve om Grundloven på Folketingets hjemmeside? - Det er fordi at Folketing, Kongehus og resten af eliten ikke vil have at du skal forstå Grundloven. De vil meget hellere have at du forstår deres forvanskede fortolkning af Grundloven, som Folketinget udgiver som “Min Grundlov”.

Netop forfatningerne i 1855 og 1863 er nøglen til at forstå kuppet der er sket ved hjælp af Grundloven.

Man kan se af “Grundlovsbestemmelse af 29. August 1855” at der med denne såkaldte “Grundlovsbestelmmelse” sker indskrænkelser af Grundloven fra 1849:

Og eftersom at Helstatsforfatningen bliver vedtaget udenom Rigsdagen, så er der med denne grundlovsændring tale om et dobbelt statskup.

Man kan finde affotograferinger af “Grundlovsbestemmelse af 29. August 1855 om Indskrænkning af Grundloven af 5te Juni 1849” på det Kongelige Bibliotek HER!

