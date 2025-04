UNDSKYLDNING for aprilsnar!!!

Undskyldningen

Jeg giver her min uforbeholdne undskyldning til Torben, Philip, Christian og Jimmi som jeg specifikt nævnte i opslaget jeg lagde op på Facebook, hvor der er kommet mange negative kommentarer ud af de over 500 kommentarer (se opslaget HER!).

Undskyldningen er dernæst til palæstinenserne i Gaza, fordi jeg desværre formåede med opslaget at føre spotlyset over på mig og de fire taggede, hvor det skulle have været på Trump og palæstinenserne i Gaza.

Uden på nogen måde at tage noget ud af undskyldningen, vil jeg gerne forklare herunder, hvorfor det var så vigtigt for mig at henlede folks opmærksomhed på Trump og palæstinenserne…

Trump og Netanyahu holdte et pressemøde 4. februar i Washington

USAs præsident, Donald Trump, og Israels premiereminister, Benjamin Netanyahu, mødtes i Washington d. 4. februar, hvor de holdte et pressemøde. På dette pressemøde gav Donald Trump sin fulde støtte til at Benjamin Netanyahus Israel skal lykkes med at fjerne alle palæstinensere fra Gaza.

Jalta-konferencen (Yalta Conference)

Roger Waters deltog som taler på 80-årsdagen for Jalta-konferencen i slutningen af anden verdenskrig.

Jalta-konferencen var et møde mellem centrale embedsmænd fra Sovjetunionen ( Josef Stalin ), Det Forenede Kongerige ( Winston Churchill ), og USA ( Franklin D. Roosevelt ). Det blev afholdt fra 4 til11. februar 1945i Livadia-paladset , der ligger i nærheden af feriebyen af Jalta i Krim . Det blev udarbejdet af Malta - konferencen den 31. januar til Februar 2 , 1945, hvor De Forenede Stater og Det Forenede Kongerige mødtes for at præsentere en samlet front for Stalin om planlægning af den endelige kampagne mod tyske og japanske tropper og om begrænsning af Røde Hærs fremrykning i Centraleuropa. Målene for Yalta-konferencen var:

vedtage en fælles strategi for at fremskynde afslutningen af Anden Verdenskrig ;

at bilægge stridigheder i Europa efter det tredje riges nederlag;

garantere stabiliteten i den nye verdensorden efter sejren. (red: læs lige den sætning en gang til)

Jalta-konferencen blev en form for grundlag for FN som blev stiftet nogle måneder senere. FN er en helt central spiller for den nye verdensorden (New World Order), som magthaverne er ved at indføre overalt på kloden. De bruger endda ordet New World Order i den oprindelige aftaletekst.

Jalta-aftalen trak lange spor i tiden efter 2. verdenskrig og forklarede en stor del af forudsætningerne for den kolde krig. Da Jaltakonferencen ikke fastlagde selve fordelingen af krigsskadeerstatningen, flyttedes det til en konference i Moskva i vinteren 1945. Her blev man ikke enig, og spørgsmålet blev udsat til stor misfornøjelse for Stalin. Sandsynligvis tolkede han uenighederne fra Jalta som det første tegn på en vestlig, fælles front mod Sovjetunionen. Det er til dels denne strid som stadig er central, hvilket krigen i Ukraine bærer vidnesbyrd om, hvor det især er amerikansk-vestlige interesser der står overfor russiske. Også i Israel er der store interesser på spil, både for amerikanerne og for russerne. Men det folkemord som finder sted i Palæstina kræver en langt mere omfattende forklaring, hvis man skal forstå historien der ledte op til dagens igangværende folkemord. Den resterende del af den historie vil jeg ikke komme nærmere ind på her, men Balfour-deklarationen i 1948 er central for konflikten i Palæstina/Israel.

Det kan godt være at vi p.t. kun ser folkemordet på TV og internet, men Danmark er ikke sikret imod at imødegå samme skæbne som for nærværende overgår palæstinenserne, hvis vi fortsætter med stiltiende (nogle endda heppende!) at overlade vores suverænitet og kontrollen med verdensmagten til frontfigurer som Donald Trump, Putin og Netanyahu, og alle de andre af elitens marionetter som sidder på stort set alle topposterne indenfor politik. Det er jo så netop derfor at jeg finder det så vigtigt at folk ikke hopper i Trump-gryden.

Opdatering (5/4)

Jimmi har bedt mig om at præcisere at han ikke er Trump-tilhænger og skriver endvidere at (med hans egne ord) “Jeg har blot sagt at vi skal hilse alt godt, velkommen - uanset om det er fra Trump, Mette eller Putin.”

Det er hermed bragt videre.