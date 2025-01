(Uddrag af bogen “De 3 Fiktioner” der udkommer 31. januar 2025)

I krig og kærlighed gælder som bekendt alle kneb. På den baggrund vil nogen måske finde lidt trøst for visse fortrædelige, danmarkshistoriske begivenheder, som de fleste danskere ikke er så stolte af. De pågældende begivenheder i Danmark i tiden efter den mørke besættelsestid er formentlig en sådan begivenhed. Men det er ikke kun i krigstid, at Danmarks politikere og politikerstandens logrende presse, denne såkaldte vagthund, fejler.

Grundet den arabisk-israelske Seksdageskrig i 1967 bliver en del polske jøder presset til at forlade Polen. Det er Sovjetunionens kontrol med Polen, der forårsager, at omkring 40.000 jøder forlader Polen i 1968-1973. Kristeligt Dagblad skrev en række artikler i 2019 om dette stykke oversete, danske immigrationshistorie. Danskerne fik nemlig ikke lov til at kende til problematikken, da politikerne og pressen angiveligt ikke ville give grobund for en ny bølge af antisemitisme i Danmark.

I en artikel 1. juni 2019 skriver Kristeligt Dagblad artiklen “Jøder på flugt: De virkelige helte er vores forældre” om to veninder fra Polen, som begge kommer til Danmark som følge af begivenhederne i Polen efter Seksdageskrigen. Herunder gengives en faktaboks fra pågældende artikel:

I slutningen af 1960’erne var den sovjetkontrollerede regering i Polen under pres. I befolkningen voksede utilfredsheden med styrets censur og kontrol, og efter Seksdageskrigen i 1967 jublede mange polakker over Israels sejr over nabolandene, som havde kæmpet med sovjetiske våben. Som modreaktion iværksatte Sovjet en antijødisk kampagne, og i Polen fulgte regeringschef Wadysaw Gomuka op med en radiotale, hvor han angreb landets jøder og kaldte dem en ”femte kolonne”, der i ledtog med vestlige kapitalister ønskede at skade Polen.

22. oktober samme år skrev Kristeligt Dagblad endnu en artikel om den pågældende oversete danmarkshistorie, som lyder overskriften: “Da jødehadet atter dukkede op, gjorde Danmark det rigtige”. I artiklen beskrives, hvorledes Danmarks regering, med Radikale Venstres Hilmar Baunsgaard i spidsen, ændrede myndighedernes fortolkning af dansk asylpolitik for at tækkes de interesser, der ville hjælpe polske jøder til Danmark. Det bliver gjort helt uden offentlighedens bevågenhed, for der er ingen omtale i pressen. Herunder et uddrag af artiklen:

Dansk Flygtningehjælps formand Isi Foighel kendte til jødeforfølgelser. Han havde selv to gange måttet flygte fra nazismen: I 1933 som 5-årig fra Tyskland til Danmark og i 1943 som 15-årig fra Danmark til Sverige.

I udtalelsen til Justitsministeriet beklagede Isi Foighel, at Danmarks ”særdeles restriktive asylpolitik over for jødiske flygtninge fra Europa mellem 1933-1939 havde haft katastrofale følger”. Danmark afviste de jødiske flygtninge, som derfor gik den visse død i møde, hed det blandt andet i udtalelsen, med formaningen: ”Noget sådant skulle nødigt gentage sig, når historien nu i 1968 synes at repetere sig selv i et af vore nabolande.”

”Regeringen var yderst lydhør,” skrev Isi Foighel senere om beslutningsprocessen.

Arne Piel Christensen, der var generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp fra 1968 til 1998, føjer i dag til:

”Isi Foighel havde blandt andet et møde med daværende socialminister, senere justitsminister, Natalie Lind. Det er muligt, at det var under det møde, beslutningen blev taget. Han forklarede hende om Danmarks ansvar og brugte jo meget begrebet ’aldrig igen’ med henvisning til afvisningen af tyske jøder op til Anden Verdenskrig. Jeg mener, det fik regeringen til at beslutte, at forfulgte jøder ikke kunne afvises. Han kom tilbage fra mødet og sagde: ’Det gjorde indtryk’, og at man nu ville overveje en position fra Danmarks side.”

Uden synderlig offentlig bevågenhed blev det da besluttet at fortolke Udlændingeloven, så enhver udsat for antisemitisme i Polen kunne få asyl i Danmark – uden forudgående ansøgning.

Den 25. februar 1969 besluttede embedsmænd fra henholdsvis Justits– og Udenrigsministeriet ved et møde med repræsentanter for Tilsynet med Udlændinge og Dansk Flygtningehjælp, at Dansk Flygtningehjælp skulle stå for det praktiske ved modtagelsen af eventuelle polske flygtninge, og at staten ville betale.