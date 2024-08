9/20 Oplæsning af bogen 'Illusionen om Grundloven'

Grundlovsændringen i 1939 bliver aldrig vedtaget fordi valgdeltagelsen var for lav. Alligevel er den interessant fordi den fortæller noget om det spil om magten der foregår. Det indebærer også et par vigtige pointer om nogle af de grundlovsændringer som først finder sted i 1953, såsom § 70-ændringen (nævningeting i politiske retssager) og afskaffelsen af landstinget.

Ingen danske politikere er blevet retsforfulgt for samarbejdspolitikken som bl.a. førte til at flere kommunistiske politikere blev grundlovsstridigt arresteret af dansk politi, samt interneret i tyske KZ-lejre, hvor en del døde.

