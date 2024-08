8/20 Oplæsning af bogen 'Illusionen om Grundloven'

Sønderjylland indlemmes men bliver kun nævnt sporadisk i Grundloven i 1920

Historien om at grundlovsændringen i 1920 var på grund af Sønderjyllands indlemmelse i kongeriget, er vildt overdrevet, ja nærmest ikke eksisterende.

Sønderjylland nævnes overhovedet ikke i selve grundlovsændringen af 1920, men nævnes udelukkende i ændringer af ‘de midlertidige bestemmelser’ fra 1915 Grundloven. “Sønderjylland” og “de sønderjyske Landsdeles Genforening” nævnes en enkelt gang hver især i disse ændringer:

I 1ste midlertidige Bestemmelse affattes 1ste Stykke saaledes: „Naar Landstinget første Gang efter Grundlovsforandringens Gennemførelse i Henhold til § 36 foretager Valg af landstingsvalgte Medlemmer, vælges kun 18. Det 19de Medlem vælges umiddelbart efter den nye Rigsdags Sammentræden og Mandaternes Godkendelse af de i Sønderjylland boende Medlemmer af det nye Landsting.” I samme Bestemmelses 2det Stykke ændres Ordene: „De nuværende af Kongen” til: „De af Kongen tidligere”, hvorhos Tallet „18” ændres til: „19”. Sidste Stykke i samme Bestemmelse udgaar. 2den midlertidige Bestemmelse ændres til følgende Ordlyd: ”Forud for det første Valg til Rigsdagen, som skal finde Sted, efter at de sønderjyske Landsdeles Genforening med Danmark er fuldbyrdet, kan Landstinget opløses uden Iagttagelse af Reglerne i § 22, 2det Stykke.”

Den korte af den lange historie er at Sønderjylland får et mandat i i Rigsdagens øvre kammer, Landstinget, hvis antal ændres fra 72 til “maa ikke overstige 78” (?!). Ikke noget der som sådan kræver de store penselstrøg.

Derimod bruges grundlovsændringen i 1920 til at kvæle et folkeligt demokrati i Danmark, ved at de politiske partier får magten, fremfor at befolkningen får magten (hvilket de desværre aldrig har haft!).

Det er både Radikale Venstre og Socialdemokratiet der i 1920 og årene efter bliver løbet over ende af ‘de reaktionære kræfter’.

Særudgaven af Social-Demokraten (senere Dagbladet Aktuelt) som blev forfattet af Frederik Borgbjerg.

Kongen fyrer problemregeringen Zahle og får via to midlertidige regeringsløsninger, Liebe og Friis, til sidst installeret venstreregeringen Neergaard II.

Socialdemokraternes leder Thorvald Stauning markerer sig som danmarkshistoriens største klasse- og landsforræder ved at afværge en generalstrejke og dermed sikrer han at kongehuset bevarer sin magt.

De ‘reaktionære har vundet igen-igen-igen-igen, og de kan nu tælle både Socialdemokratiet og Radikale Venstre i deres pulje af infiltrerede organisationer.

Liste over danske premierministre/konseilspræsidenter/statsministre

7 danske konger var ‘Kong Salomons vikar’ i Danmark

Jeg nævner i kommentarerne (kun for betalte abonnenter) at kong Christian 10. også bar titlen som Viseste Salomo Vicarius for Den Danske Frimurerorden. I dag bruger frimurerordenen betegnelsen Ordensstormester (OSM).

I denne forældede artikel fra DR kan du se hvilke konger, der samtidigt med at være konger i Danmark, også var Kong Salomons vikar i Danmark.

Artiklen er fjernet fra DR’s hjemmeside, men kan ses HER på Wayback Machine!

Billedlig gengivelse af de 12 grader i Frimurerordenen (til venstre) og de fire kapitler (til højre).

