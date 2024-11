Hvorfor er der referencer til flere guder i Bibelen? - DEL 1

Gud, Jehova, Yehoshua, Elohim, Elyon…

I Bibelen introduceres vi for Elohim, flertalsformen af 'guder', som en del af en større himmelsk struktur. Blandt disse guder står Elyon, 'Den Højeste', som den øverste guddom, der hersker over 'Gudforsamlingen'—et guderåd nævnt i Salme 82. Denne samling af guddommelige væsener viser, hvordan hierarkiet mellem guderne var tænkt, og rejser spørgsmålet om, hvordan Elyon adskiller sig fra andre guddomme som Jehova. Hvad betyder det for vores forståelse af skabelsen og menneskets forhold til det guddommelige?

Kaspar Bonde Eriksen og Marie-Louise fik frit lejde…

De fik frit lejde til at fortælle om deres konklusioner efter at have gået på opdagelse i Bibelen. Her kommer første del af debataftenen om Biblen på førstedagen af Sct. Thøger Festivalen 2024 i Vrensted i Nordjylland.

Om foredragsholderne

Marie-Louise Munk

Marie-Louise Munk er en nysgerrig opdagelsesrejsende, både i den fysiske verden og i gamle tekster, mystik, filosofi og meget mere. Hun stammer fra Sydhavsøerne, hvor hun, udover at studere og blogge om Bibelen, åndelighed og tro, driver sin egen virksomhed i rejsebranchen. Hun brænder for at dykke dybt ned i visdom om alt fra kvantefysik, anatomi, astrologi og hellige skrifter, i håbet om at finde frem til sandheden om, hvem vi i virkeligheden er, og hvor vi kommer fra. Hun har også en mission om at finde nøglen til, hvordan vi kan vende hjem til Kilden/Gudfaderen, som Jesus selv kom fra, og deler sine tanker og opdagelser på sin blog Hjemrejsen.dk.