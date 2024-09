FRIFUNDET! - Funderinger over politi og retsvæsen, og "Min Grundlov"

Helt ny fornemmelse

At blive frifundet i en retssal er ikke noget jeg har for vane at blive. Derfor var det en helt ny fornemmelse for mig d. 23. januar, da jeg blev frifundet for at have talt i mobiltelefon mens jeg førte et køretøj.

Under det 15 minutter lange retsmøde sad jeg det meste af tiden med bogen “Illusionen om Grundloven” fremme, mens jeg belærte både politibetjenten der vidnede, anklager, protokolfører og dommerfuldmægtige om den hjernevask de hver især havde været udsat for.

Jeg kan tage fejl, men de virkede alle rystet efter vores møde i Retssal F i Frederiksbergs gamle retsbygning på Howitzvej. Jeg tror ikke at de er så vant til at høre kritik af politiets indførsel af New Public Management, eller at blive belært om Grundloven og Min Grundlov (som i øvrigt er forfattet af Jens Peter Christensen, der dengang var højesteretsdommer).

Et internationalt politi-fænomen

Dansk politi er på lige fod med andre landes politi, blevet mødt af politikerne med krav om at alt skal måles og vejes. Politikerne kalder det New Public Management (NPM), en offentlig ledelsesform som er beslægtet med fascisme: Alting gøres op i penge og bureaukrati.

Det er ikke kun i Danmark, men stort set alle vestlige lande, der siden 1980’erne, har indført NPM i den offentlige forvaltning og i deres politi-styrke. New Zealand er det land der mest tidligst og mest konsekvent har indført NPM i deres politi-styrke. New Zealand var også et af de lande hvor coronarestriktioner blev gennemført og håndhævet allermest fascistisk.

Og her er en nylig artikel fra Politiforbundet om Norsk Politi, hvor NPM får store smæk.

NPM kan ses som en slags PISA-måling på politiplan, som ifølge en artikel fra Information fra 2010, giver politibetjentene ‘malerhjerne’. De bliver bedt om at producere rapporter, bl.a. ved at udskrive en masse mere eller mindre ligegyldige bøder til befolkningen, så det danske bureaukrati kan vokse uhæmmet, og tjene penge til staten.

Der var sådan en bøde den unge politielev forsøgte at udstede til mig på Tomsgårdsvej i 2021, som jeg netop er blevet frifundet for.

“Min Grundlov” er hjernevask og del af et statskup

I 1999 afsatte Folketinget et tocifret millionbeløb til en fond som blev kaldt År 2000 Fonden. Denne fond skulle bl.a. fremme “positiv udvikling af demokrati”. En del af fondens midler blev givet til Jens Peter Christensen, dengang højesteretsdommer, som brugte pengene til at forfatte en bog som endte med at hedde “Min Grundlov”.

Jeg forklarer lidt mere indgående hvad Min Grundlov er for en bog - og hvordan den er central i Glücksborgslægtens statskup i Danmark og i bedraget af befolkningen - i bogen Illusionen om Grundloven, som udkom midt i december 2023.

Den fine broderede illustration på forsiden af Min Grundlov skal hjælpe med at hjernevasken lettere glider ind i læserens bevidsthed.

Min Grundlov bliver brugt på jurastudiets første semester til at hjernevaske alle jurister, inden de får adgang til andet semester på studiet. Den bliver givet til alle politieleverne på politiskolen. Og så bliver den givet til at alle unge danskere når de er blevet gamle nok til at stemme ved et valg, samt til nydanskere.

I Min Grundlov får du forståelsen for at Kongehuset ingen magt har overhovedet. Der står det modsatte i Grundloven, for der står at Kongen har al magten, med eget få indskrænkelser:

§ 2 Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler. § 3 Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.



§ 12 Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver denne gennem ministrene. § 13 Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov. § 14 Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. Han bestemmer deres antal og forretningernes fordeling imellem dem. Kongens underskrift under de lovgivningen og regeringen vedkommende beslutninger giver disse gyldighed, når den er ledsaget af en eller flere ministres underskrift. Enhver minister, som har underskrevet, er ansvarlig for beslutningen.

Jens Peter Christensen, som var den juridiske bagmand bag Min Grundlov sidder i dag i Danmarks højeste juridiske embede som højesteretspræsident. Og ham kan man da ikke bare lige sige i mod, vel?