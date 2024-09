Jeg ringer til Folketingsmedlemmerne (og departementscheferne)

Folk der køber bøger til deres politikere

Tilbage i starten af januar måned fik omkring et halvt hundrede mennesker lyst til at forudbestille en bog til en eller flere politikere. Det var den bog jeg var udkommet med d. 15. december som hedder Illusionen om Grundloven (og IKKE en del af Illusionen om Danmark trilogi-bøgerne!)

Faktisk blev der bestilt flere bøger end der er folketingsmedlemmer, så derfor besluttede jeg at de 20 departementschefer også hver skulle have.

Du kan læse om Illusionen om Grundloven HER!

D. 30. januar var jeg forbi med bøger til alle ministrene og deres departementschefer. Og d. 5. februar havde resten af folketingsmedlemmerne også fået hver deres eksemplar.

Men det er også vigtigt at sikre at politikerne og embedsmændene bekræfter at de har fået bogen. Eller bare at deres sekretær bekræfter dette. Endnu bedre er det at de fortæller at de har læst i bogen, for så er de jo lidt fanget i en slags skakmat. De kan ikke sige at det ikke er rigtigt det der står i bogen, for det er grundigt dokumenteret. Og de kan ikke lade som om at de ikke ved at vores Grundloven er kuppet.

At advisere og ansvarliggøre politikerne

Det er en slags “Politikernes Catch 22” når de får sådan noget materiale som Illusionen om Grundloven. Lidt li’som med nazisterne der ikke vidste noget om hvad der foregik i KZ-lejrene, så vil politikerne helst ikke vide noget om noget som de senere vil kunne lastes for. Ex: “Hvorfor gjorde du ikke noget da du fandt ud af at Folketinget var råddent og udemokratisk?”

Det er derfor jeg ringer dem op og sender dem emails, for at de ved at jeg ved hvad de nu ved;)

Og du må meget gerne hjælpe mig, for det gør ikke noget at politikerne mærker at vi er mange der godt ved at de nu ved at vi ved hvad de ved.

Du kan finde deres email-adresser og telefonnumre HER på folketingets hjemmeside!

Skriv fx. følgende email:

Kære (politikerens navn) Du modtog d. 30. januar/5. februar en bog som blev indleveret til Folketingets Vagtkontor og sidenhen lagt i dit dueslag. Bogen hedder Illusionen om Grundloven og jeg vil bare høre om du har modtaget bogen? Med venlig hilsen Akti Vistisen

Hvis du er heldig så får du et svar om at bogen er modtaget, men ikke at vedkommende har læst i den. Så kan du jo skrive nedenstående svar tilbage:

Kære (politikerens navn) Tak for svaret Har du læst i bogen? Er du enig med bogens forfatter om at vi ikke har demokrati i Danmark og aldrig har været det? Er du enig med forfatteren i at der er foregået et statskup over de seneste 175 år? Med venlig hilsen Akti Vistisen

Det er jo her bordet fanger, for hvis jeg har ret med påstandene i bogen (og det har jeg indtil det er modbevist), så kommer der en tid hvor uærlighed ikke længere belønnes, og så er politikerne på den, hvis folk finder ud af at politikerne godt vidste at de vildledte befolkningen.

Husk endelig at dele det med mig når du får svar fra politikerne, så jeg kan dele det videre med de andre der også gør forsøget og/eller følger med i projektet.

Jeg håber også at podcasten kan inspirere selvom jeg ikke lige fik bid i løbet af den halve time jeg havde til overs til at ringe. Jeg skal nok snart finde tid til det igen.

Se nedenstående tidligere opslag på bloggen: