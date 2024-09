MATRIX EXPOSED: Forstå Israels succes indenfor IT og militær ved at forstå "The Talpiot Program"

Hvordan kontrollerer Israel internettet?

Hvordan har Israel kontrol med alverdens infrastruktur?

Unit 8200 - Israels elitesoldater har 9 års militær og IT business-træning

Lad os starte med Unit 8200, som er en israelsk militær eliteenhed, som udklækker IT CEOs en masse.

Unit 8200 er virkelighed og ikke en konspirationsteorier, som dette Bloomberg TV program dokumenterer:

Nu vi ved hvordan Israel-tro soldater med 9 års træning styrer nogle af verdens største essentielle IT virksomheder, også uden for Israel, så er det tid til at forstå hvor dybt Israels kaninhul virkelig er.

Talpiot programmet er “The Matrix”

Israels Talpiot program er helt essentielt for at forstå hvorfor verdens største computer processor-producent, Intel, og verdens største operativsystem-producent, Microsoft, begge har deres mest essentielle udviklingsenheder placeret i Israel.

Talpiot programmet har opereret siden 1979, og inkluderer 6 års træning i Israels militær, samt minimum en universitetsgrad i forskellige teknologi- og business-fag.

Brendon Lee O’Connell er en af de researchere som har arbejdet længst med at exponere Israels omfattende skruetvinge omkring verdens testikler. Her er hans Talpiot video fra 2018:

Daniel Orgonite driver en Substack-kanal han også meget passende har kaldt for ChaosNavigator. Han lægger lejlighedsvis nogle opslag op om Brendon Lee O'Connells arbejde og om Talpiot programmet.

Se for eksempel dette opslag på hans kanal/blog der bærer titlen “Israelsk Højteknologi & Spionage”.

