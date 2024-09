New World Order-forudsigelser fra 1969

Denne podcast udsendelse er en genudsendelse af nogle gamle båndoptagelser med Dr. Lawrence Dunegan hvor han genfortæller indholdet i en præsentation af Dr. Richard Day fra 1969. Præsentationen var en forudsigelse af fremtiden og har vist sig at holde stik på den mest uhyggelige vis.

Dr. Day gennemgår hvordan den globale elite vil holde verdens befolkningstal nede og gøre verdens befolkning til en slags slaver af systemet. Han gennemgår hvordan en ID-chip bliver udviklet til at blive givet til befolkningen enten under huden på håndleddet eller i panden (hvilket i øvrigt har en bibelsk betydning!).

Navnet “The New Order of the Barbarians” er senere blevet droppet til det mere mundrette New World Order (NWO).

Dr. Lawrence Dunegan deltog i en præsentation d. 20. marts 1969 i Pittsburgh for omkring 80 børnelæger og studerende, hvor Medical Director for Planned Parenthood, Dr. Richard Day, fremlagde den globale elites planer for de forsamlede.

Dr. Dunegan sad og skrev sine notater ned på servietter, hvilket senere gjorde ham i stand til at genfortælle præsentationen.

Dr. Lawrence A. Dunegan døde i 2004 men har efterladt vigtige beviser på den konspiration som blev afsløret i allerede i 1969 af en insider i “The New Order of the Barbarians”.

I 1988 stod Dr. Dunegan frem med den viden han havde, som på daværende tidspunkt var næsten 20 år gammel. Du kan lytte til Dr. Dunegans genfortælling i bånd nr. 1 og 2. Bemærk at der desværre er skrevet forkert årstal på YouTube videoernes ‘thumb nail’. det var i 1969 og ikke 1968 af omtalte præsentation fandt sted.

(det er de samme optagelser som selve podcasten gengiver)

I bånd 3 bliver han interviewet nogle år senere, nemlig i 1991 af en anti-abort forkæmper Randy Engel direktør i organisationen U.S Coalition for Life.

Bånd 4 er en optagelse af et interview med Dr. Lawrence Dunegan fra 1997 lavet af Dr. Stan i en radioudsendelse fra Radio Liberty.

Et uafhængigt medie, The Nordic Times, skrev i 2022 om Dr. Lawrence’s afsløringer. Se artiklen HER!

Også Lone Nørgaard fra Newspeek, skrev denne artikel i januar 2024, se HER!

Jeg foreslår dig at lytte til disse bånd i deres fulde længe for fuldt at forstå hvordan denne globale elite i over 55 år (uden tvivl meget længere) har planlagt nøjagtigt hvordan de skal gøre dig til en slave i deres system.

Det fremgår også tydeligt hvordan den globale elite er opmærksom på at den katolske kirke er et vigtigt led i demoraliseringen af befolkningen.

Du kan finde nogle relaterede tidligere nyhedsbreve her fra kanalen herunder: