USA's statskup i 1871 sammenlignet med statskuppet i Danmark

USA’s forfatning er verdens fineste frihedsdokument

Da Danmark i 1814 afstod Norge til Sverige, fik Norge Europas fineste frihedsdokument i form af deres nye grundlov, Eidsvoll-forfatningen. Det skete kort forinden svenskernes fulde overtagelse af Norge.

Eidsvollforfatningen var på daværende tidspunkt et af de fineste frihedsdokumenter i verden, kun overgået af USA’s forfatning (U.S. Constitution) fra 1787.

Blev USA’s forfatning kuppet i 1871?

World Bank whistlebloweren Karen Hudes har i over 15 år rejst verden rundt for at fortælle om problemerne i Verdensbanken (engelsk: World Bank). Hun arbejdede i over 20 år i World Banks juridiske afdeling. Men i 2007 tog Karen Hudes bladet fra munden og anvendte sin ret til at blive en whistleblower der “Afslører hvordan en global elite styrer hele verden”.

På forskerhjemmesiden Globalresearch.ca kan du læse hvordan Karen Hudes som whistleblower forsøgte at trække tæppet væk under den globale elite. Se artiklen her fra 2013.

Siden har hun optrådt alle andre steder end i hovedstrømspressen (mainstream medias) som tilsyneladende ikke vil kendes ved hende. Hvorfor mon?

I de senere år bruger Karen Hudes meget energi på at ‘vække’ folk, især amerikanerne, til sandheden om verdens finansielle situation, og ikke mindst om Federal Reserve-systemet, samt overraskende nok den amerikanske forfatning. Hun påstår nemlig endvidere at den amerikanske forfatning blev kuppet i 1871.

Se med i denne video fra Next News Network hvor Gary Franchi interviewer Karen Hudes. Fra 30 minutter og 18 sekunder inde i videoen bruger Karen Hudes de næste 25 minutter på at forklare hvordan USA blev kuppet og omformet til et firma.

Acephali og andre suveræne grupper, der viser “kontraktbedragets” udbredelse

Mange har beskyldt mig for at være en del af Acephali. Det har jeg nu aldrig været. Men jeg har altid været på venskabelig fod med Acephali-grundlægger Anders Bak (nu Avalion) som flere gange har været foredragsholder ved arrangementer arrangeret af undertegnede.

Acephali har i mange år påpeget det bedrag af befolkningen som jeg vil døbe ‘kontrakt-bedraget’. Det er samme bedrag som Acephali har bragt frem i lyset, som bliver omtalt af Karen Hudes.

Og det er en del af det samme bedrag som jeg påpeger i bogen “Illusionen om Grundloven - Et statskup over 175 år”. Nu kan du i ovenstående video forstå hvordan det samme bedrag er foregået i USA.

1871-kuppets juridiske grundlag

Juraen omkring kuppet af den amerikanske forfatning i 1871 er ikke voldsomt indviklet, men man skal dog alligevel holde tungen lige i munden. Amendment 13-15 bliver vedtaget fra 1865 til 1870 som ændringer (amendments) af USAs forfatning fra 1787. De handler om henholdsvis ophør af slaveri (13), borgerrettigheder (14) og racelighed (15).

Men så i 1871 fuldfører man statskuppet ved at grundlægge Washington D.C. som USA’s hovedstad i en lov som hedder “District of Columbia Organic Act of 1871”. Det gøres ved at sammenlægge byerne Georgetown og Washington med Washington County. Dog bliver den del af “The District of Columbia Square Mile” som tilhører delstaten Virginia ikke en del af Washington D.C. selvom det var med i distriktets tidlige planer.

Hvad er jesuitternes rolle?

Jeg har modtaget en del flak for at påstå at jesuitterne og Pavestaten (og dermed hele den kristne religion inklusiv alle organiserede kirkesamfund) er de centrale forbrydere i det verdenskup som er lidt for hastigt undervejs. Blandt andet har Daniel Orgonite fra bloggen ChaosNavigator taget parti for Brendon Lee O’Connell i en debat mellem Brendon og jeg selv.

Brendon har sin egen blog med tusinder af følgere, en blog som han har døbt Talpiot, navngivet efter det zionistiske Talpiot-program. Jeg har ofte reklameret for Brendons Talpiot (Patreon kanal), da Brendon er en af de mest erfarne bekæmpere af zionisme i nyere tid.

Debatten mellem Brendon og jeg selv gik på at jesuitternes rolle i globalisternes nye verdensorden (New World Order - NWO) er meget større end den Brendon giver udtryk for. Jeg forholdte Brendon nogle af de fakta som også nævnes i nærværende nyhedsopslag. Brendons svar ses herunder:

Jeg svarer Brendon med noget af det info som jeg også deler i nærværende opslag, og får så et ret hårrejsende svar fra Brendon, se herunder:

Så Brendon Lee O’Connell, en af de største researchere omkring zionisme, Israel og Rothschilds etc., kalder mig “toss bag”, “a little Danish rat” og “a faggot rat” og beskylder mig for at være i KGB’s varetægt!?! Jeg var mildest talt overrasket, og da jeg gerne ville svare for mig, så fandt jeg ud af at jeg var blokeret fra Brendon’s Talpiot kanal - og har været det lige siden.

Det var selvfølgelig meget skuffende for mig at Daniel Orgonite efterfølgende støttede Brendon Lee O’Connell i stedet for at undersøge jesuitternes rolle nærmere. Skuffende, men også et faktum, der giver stof til eftertænksomhed.

En af de ‘rygende pistoler’ som jeg blandt andet foreholdt Brendon Lee O’Connell var paragraf 2 i Norges Eidsvoll-forfatning fra 1814, der lyder som følger:

Hvad var grunden til at jesuitterne blev skrevet ind i Eidsvoll-forfatningen allerede i paragraf 2, endda før ‘munkeordener’ og ‘jøder’?

Svaret får jeg i hvert fald ikke fra Brendon Lee O’Connell, ej heller fra Daniel Orgonite, for ingen af disse finder jesuitterne interessante nok til at fortsætte forskningen i deres jesuitternes historie og deres indflydelse på verdens magtudøvelse her i år 2024. Eller de mener i hvert fald at zionisterne er meget mere interessante.

Selv alle Donald Trumps hovedløse Qanon-følgere tager gerne en Guy Fawkes-maske på, men ikke finder jesuitternes rolle interessant nok til at ‘do your own research’ på området omkring Guy Fawkes forsøg på at sprænge det engelske (protestantiske) parlament i luften. Hvis de tog hovedet ud af r…. og smed Guy Fawkes-masken, så ville de finde ud af at det var jesuitterne, der stod bag attentatforsøget og Guy Fawkes’ 36 tønder med krudt som skulle omvende England tilbage til katolicismen.

Over 6000 bøger blev skrevet om jesuitterne i 1800-tallet, men i dag er det næsten umuligt at få fat på bare nogle af disse bøger. Nogle af de inkriminerende beviser leder til at jesuitterne myrdede paver der ikke behagede Ignatius Loyolas krigeriske munkeorden. Men det var ikke kun paver jesuitterne fik myrdet!

Vatikanets jesuit myrdede Lincoln i 1865

Selvom magthaverne (globalisterne) igennem over 150 år har undertrykt jesuitternes og Vatikanets rolle i mordet på den amerikanske præsident Abraham Lincoln, så findes mange af de inkriminerende indicier stadig, og du kan besøge dem i denne video “The Jesuit Assasination of President Lincoln” der ligger på internettets huskemaskine, der officielt hedder “Internet Archive” men også går under navnet “Wayback Machine”.

I videoen gennemgår David Mould de mange *indicier imod jesuitterne. Heriblandt alle de mange indicier der peger på at jesuitterne myrdede Lincoln for at destabilisere USA tidligt i nationens historie. Jesuitterne og Vatikanet var om muligt endnu mere effektive i Mexico, hvor Vatikanet kommisionerede franske tropper til at genetablere monarkiet i landet. I Columbia fik Vatikanet landets forfatning erklæret ugyldigt. Selv Italienske patrioter blev at Pave Pios 9. sendte ned i et forfærdeligt fængsel dybt under Roms overflade.

Pave Pios 9. støttede slaveriet i syd under den amerikanske borgerkrig (1861-1865), hvilket han især gjorde i et brev til sydstaternes leder Jefferson Davies. Efter pavens brev til Jefferson deserterede næsten alle katolikkerne i nordstaternes hær, herunder 104.000 irske katolikker.

Vatikanet og den katolske kirke kan godt lide slaveri, hvilket også er det de praktiserer i den katolske kirkes dogmer og doktriner.

Det er i øvrigt interessant at bemærke at den nuværende pave er jesuit.

Beviset på at USA er under ‘fremmed kontrol’

Mange frihedselskende mennesker over hele verden ser Donald Trump som en fortaler for liberalisme og som en sand amerikansk patriot.

Jeg har længe manet til besindelse af forherligelsen af Trump som en ‘frihedspatriot’. selvom Trump bragte udtryk som “Drain the swamp” ind i den offentlige debat, så er han ligeså meget Den Dybe Stats (Deep State) mand i det amerikanske præsidentvalg, som Joe Biden er det.

En whistleblower fra Trumps egen præsidentkampagne har givet det følgende video-vidnesbyrd om Trumps falskhed og kommer desuden også ind på bedraget i 1871, selvom hun er uenig med ovennævnte Karen Hudes og David Mould omkring Lincolns rolle i 1871 bedraget. Dr. Jane Ruby deltog i Trumps 2020-kampagne, men fandt senere ud af at Trump er stolt over vaccineudrulningen på trods af den store helserisiko for den amerikanske befolkning.

Du kan se hendes vidnesbyrd HER!

Det er lige meget om Joe Biden eller Donald Trump vinder det amerikanske præsidentvalg, for HUSET VINDER ALTID! ‘Huset’ i dette tilfælde er DEN DYBE STAT!

Forfatningskonvention/forfatningskommision

Præcis som både Karen Hudes og David Mould er inde på, så skal USA gennem en forfatningskonvention for at folket igen kan få magten via en ny forfatning.

Det samme mener jeg gælder for Danmark. I Grønland fremlagde man i 2023 et nyt forfatningsudkast som har været undervejs siden 2017. Men det er ikke noget dagspressen taler højt om. Se omtale af det grønlandske forfatningsudkast HER!

Grunden til at disse ting ikke bliver sagt højt, eller skrevet om i vores nyhedsmedier, er endnu et bevis på at mørke kræfter har overtaget styringen med landet. Skal vi ikke se af at få styringen tilbage på folkets hænder?

