NYTÅR 2024 - Dronningen abdicerer, globalisten Kong Frederik 10. bestiger tronen

Hvis vi skal undgå globalisternes planer med et Great Reset og en One World Government, så skal vi alle være bedre til at kæmpe frihedens og retfærdighedens kamp med de rette menneskelige argumenter.

Kong Frederik 10. skal ikke have ro til at indføre globalisternes agenda. Han skal mindes om den menneskelighed som han blev født til verden i. Det gøres sikrest ved ikke at kaste sten på ham, men ved at ansvarliggøre ham med essentiel information og argumenter omkring det kongerige som han overtager fra sin mor.

Tør jeg foreslå at du læser op på Grundloven hvis du ikke allerede har sat dig ind i dens 175 års historie:

