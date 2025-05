Om diktatur og demokrati - DEL 2

Interview af Adrian om diktatur og demokrati

Interview med den rumænskfødte danske statsborger Adrian-Silviu Suiugan om diktatur, demokrati, om det rumænske præsidentvalg og om Struer Kommunes (og andre kommuners) ulovligheder ved ikke at tage imod kontanter.

Interviewet blev optaget efter et bagagerumsmarked d. 26. april i den skønne by Hvidbjerg på halvøen Thyholm i Nordvestjylland.

Se første del af interviewet ved at følge linket herunder:

Ulovlig praksis på Struer Bibliotek

At Adrian ikke bare er en der sidder og øffer lidt på Facebook om demokrati og derefter ikke gør mere ved sagerne, vidner hans foretagsomhed i forhold til den sag med biblioteket i Struer som han nævner i interviewet.

Han har simpelthen meldt Struer Bibliotek til Forbrugerombudsmanden, som fandt forholdet ulovligt og har meddelt dette i nedenstående brev fra Forbrugerombudsmanden til Struer Bibliotek.

Bemærk at Forbrugerombudsmanden ikke har meldt forholdet til politiet ligsom Forbrugerombudsmanden heller ikke har tænkt sig at gøre mere i sagen (af prioriteringsmæssige årsager, må du forstå!).

Adrian er dansk statsborger og opfører sig langt mere demokratisk (og dansk!?) end langt de fleste danskfødte danskere, når han aktivt gør noget for demokratiet (eller det manglende demokrati!), som han klart viser i denne sag.

Se brevet fra Forbrugerombudsmanden til Struer Bibliotek herunder:

Forbrugerombudsmandens manglende evne til at gøre noget i sagen er et udtryk for myndighedernes handlinger som skal flugte med paragraf 63 i Grundloven:

Grundlovens § 63 Stk. 1.

Domstolene er berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser. Den, der vil rejse sådant spørgsmål, kan dog ikke ved at bringe sagen for domstolene unddrage sig fra foreløbig at efterkomme øvrighedens befaling. Stk. 1.

Påkendelse af spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser kan ved lov henlægges til en eller flere forvaltningsdomstole, hvis afgørelse dog skal kunne prøves ved rigets øverste domstol. De nærmere regler herom fastsættes ved lov.

Det er lidt kringlet jurasprog, men teksten i paragraf 63 i Grundloven viser klart at myndighederne altid har ret indtil Højesteret har kommet med en dom der evt. går imod myndighederne. (I øvrigt er Højesteret selv en statslig myndighed, selvom man fra statens side forsøger at få den til at se selvstændig ud).

Galleri Klime

Ved siden af sit fuldtidsarbejde driver Adrian et galleri i Hvidbjerg, hvor han også bor. Du er altid velkommen til at kigge forbi. Ring gerne til Adrian forinden. Se hjemmesiden HER!

Det var netop lige bag ved Adrians galleri at vi holdte det første bagagerumsmarked i Hvidbjerg Thyholm.

Se beskrivelse af bagagerumsmarkederne på linket herunder:

Bagagerumsmarkeder i maj

Vrensted, Vendsyssel

Tid: Søndag d. 11., 18. og 25. maj, kl. 14:30-16:00

Sted: Pladsen mellem Købmanden og Vrensted Hostel

Svendborg, Fyn

Det er folkene bag Svendborg Oplysningsforening der har taget initiativet til det første bagagerumsmarked i Svendborg. Støt op om det, så det bliver en fast tradition! PS: Husk badebukser da den dejlige strand ud mod de sydfynske øhav ligger lige på den anden side af vejen:)

Tid: Lørdag d. 17. maj kl. 13-15

Sted: Parkeringspladsen ved Strandkiosken, Skårupøre Strandvej 53, 5881 Skårup Fyn

Birkerød, Nordsjælland

Det første bagagerumsmarked i Nordsjælland bliver i Birkerød p.g.a. Susannes gode initiativ med at finde tid og sted.

Tid: Søndag d. 18. maj kl. 10-14

Sted: Gartnerager 5a, Hørsholm (se Facebook event HER!)

Silkeborg (Salten), Midtjylland

I Salten lidt syd for Silkeborg kan du hver den sidste lørdag i måneden deltage i bagagerumsmarked.

Det finder sted på parkeringspladsen foran Karen Klarbæks skønne nye garnbutik, som i øvrigt holder åbent i samme tidsrum som bagagerumsmarkedet.

Tid: Lørdag 31/5 kl. 10-12

Sted: Horsensvej 12, Salten, 8653 Them

Udby Kro, Sydsjælland

På Udby Kro er staldbygningen ved at blive istandsat til at kunne huse bagagerumsmarked og loppesalg. Derfor er datoen endnu ikke fastsat, da istandsættelsen stadig pågår:-)

Tid: Datoen er endnu ikke på plads!

Sted: Udby Kro, Københavnsvej 588, 4750 Lundby

OBS: Aflysning af bagagerumsmarked i Viborg

Vi har desværre aflyst maj måneds bagagerumsmarked i Viborg. Så snart der er fastsat en ny dato bliver det meldt ud via nyhedsbrev og inde på Friheds.net.

Friheds.net - stedet hvor du kan finde info om bagagerumsmarkederne

Friheds.net fungerer også som et socialt medie, hvor man kan møde de producenter der kommer til bytte- og bagagerumsmarkederne. Der er kun en måde at blive en del af Friheds.net og det er ved at møde fysisk op til bagagerumsmarkederne. Helt ekstraordinært kan du også blive medlem af Friheds.net ved “Deep State” foredragseventet d. 31. maj på Østerbro i København.

Se Friheds.net hjemmesiden HER!

Get more from Flemming Blicher in the Substack app Available for iOS and Android Get the app

Støt mig gerne!

…eventuelt ved at blive betalende abonnent på dette nyhedsbrev:

Alternativt kan du også støtte mig med en engangsbetaling ved at ‘give en kop kaffe’ til ca. 35 DKK (klik HER eller på billedet herunder):

På forhånd tak!

Jeg sætter pris på alle bidrag, store som små, da jeg kun har en sparsom indkomst fra mine foredrag, mit bogsalg og mine nyhedsbreve.