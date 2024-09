Oplev Lützen med band live på lørdag!

LÜTZEN femmandsband afholder koncert i Hellerup - og det er helt gratis!

Intet i livet er gratis. Alt kommer med en hage og en tilhørende regning. Og ofte fremsendes regningen på et senere tidspunkt.

Men på lørdag er du vitterligt inviteret til en helt gratis koncert. Endda med en af vor tids få ægte protestsangere. Ydermere er en anden ‘coronaprotestant’ opvarmning til Lützen bandets koncert. Rasmus Nøhr kommer nemlig med sin duo og spiller en mindre koncert lige inden Lützens femmandsband går på. Se i øvrigt en henvisning til programmet i slutningen af denne nyhedsmail.

Peter Lützen er ikke bare anti-autoritær (som han netop synger i nummeret Molotov Cocktail, se HER!), han er en protestant! Ikke på den religiøse måde, som sådan, men på den protesterende kunstneriske måde, som åbenbart ikke er ‘kosher’ længere. I hvert fald ikke hvis man kigger på DRs afspilninger af hans musik:

Klik på billedet for at gå til DRs statistikside, eller KLIK HER!

Man ser af DRs statistikside at D(D)R har fravalgt at spille hans største hit “Knæler kun for Gud”. Har det noget at gøre med åbningslinjen “Jeg stoler ikke på medierne mere”?. Nummeret er ellers Peters største ‘hit’ og hans mest spillede sang på Spotify sammen med “Jeg gjorde det gerne igen” hvor Shaka Loveless i øvrigt også synger med.

Peter var for åbenmundet under coronatiden, og præcis sådan som Rasmus Nøhr oplevede det, så koster det at være en rigtig protestsanger. Og det er tilsyneladende grunden til, at DR ikke har spillet Peters mest spillede nummer siden han var guitarist i Panamah (DJ blues, Børn af natten - Nyd lige guitaren i Børn af natten!).

Selvom nummeret “Knæler kun for Gud” har fået over 16.600 afspilninger på Spotify, mod “Jeg gjorde det gerne igen”s 17.000 afspilninger , så har D(D)R altså ikke spillet nummeret overhovedet, ikke en eneste gang!

Danmarks Radio er i øvrigt statsbetalt med omkring 4-5 milliarder årligt, så mon ikke troskab mod regeringens coronapolitik har spillet en lille rolle her? - Det tror jeg selv så absolut, selvom det er umuligt for mig at lægge den rygende pistol på bordet.

Gå til nummeret på YouTube ved at klikke på billedet, eller KLIK HER!

Vil du vide lidt mere om Peter Lützen, så ligger der et godt interview på LoveCopenhagen fra 7. november 2021:

Se artiklen ved at klikke på billedet, eller KLIK KER!

Giv Lützen en masse afspilninger på Spotify

Tilbage i januar var det Rasmus Nøhr der fik en masse afspilninger på Spotify på opfordring af stand-up’eren Torben Chris (der viste sig at være en ren idiot - se selv hans populistiske og løgnagtige show “GALning”. Ja undskyld, men vi var fire mænd afsted der alle var enige i at Torben Chris er populistisk og uærlig. Dog var det et værdigt formål da han i januar på Facebook foreslog at støtte Rasmus Nøhr, noget som jeg også omtalte her på kanalen.

Men nu er det Lützens tur!

Gå ind på spotify og skamspil hans numre. Herunder nogle af mine egne favoritter (hvis du læser dette nyhedsbrev online - og ikke i dit email-program - så kan du lytte til sangene uden at have en Spotify-profil!):

OBS: De fem numre havde d. 6/3-2024 kl. 16:45 henholdsvis følgende antal afspilninger på Spotify: 16.673 - 17.073 - 4.254 - 8.424 - 1.600.

Teksten fra Knæler kun for Gud:

Lyrics of Knæler Kun For Gud by Lützen

Det er frihed jeg søger

Kan jeg tro hvad jeg ser?

Jeg stoler ikke på medierne mere

Er der grænser for

Hvor meget idioti

Man skal gennemgå

For at kalde sig fri

Er der sandhed

I det vanvid

Der udspiller sig

Jeg tager mig i agt ja

For dem med magt ja

De vil intet godt for mig

Nej nej

Der er ingen organisation

Regering eller union

Der skal bestemme over mig

Nej nej nej

Og hvis de beder mig om at lægge mig ned

Så bliver det kun for kærlighed

Lad mig sige det ligeud

Jeg knæler kun for Gud

Og dig

Ja jeg elsker min næste

Jeg tager hånd om mig selv

Så ingen burde blande sig vel?

Er der chancer for

Vi kunne gøre et forsøg

På at leve lidt

Nu og til vi skal dø

Åh de tåber

Hvor de råber

Det er simpel retorik

De spænder mig hårdt for

Tager ikke i mod ordrer

Når det kun er politik

Jeg gør det ikke

Der er ingen organisation

Regering eller union

Der skal bestemme over mig

Nej nej nej

Og hvis de beder mig om at lægge mig ned

Så bliver det kun for kærlighed

Lad mig sige det ligeud

Jeg knæler kun for Gud

Og dig

Fordi du selv er guddommelig og jeg ved at du tror

På det bedste i mennesker og den evigt universelle kærlighed

Mellem søster og bror

Der er ingen organisation

Regering eller union

Der skal bestemme over mig

Nej nej nej

Og hvis de beder mig om at lægge mig ned

Jeg gør det kun for kærlighed

Lad mig sige det ligeud

Jeg knæler kun for Gud

Og dig

Writer(s): Andreas Keilgaard, Peter Lutzen

Se programmet for festen på lørdag på linket herunder: