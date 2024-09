PROGRAM FOR FESTEN - og forudbestilling af "FRITÆNKERNE"

Konference-scenen

Dan Johannesson, Max Schmeling, Lone Nørgaard og alle medforfatterne på bogen (på nær to), vil holde kortere præsentationer på den lille scene i Konferencesalen. Salen er ifølge brandmyndighederne godkendt til 549 mennesker. Helt så mange pladser vil der ikke være på dagen, da vi har sat den lille 4 x 3m scene op og en del boder, nemlig champagne-bar, tapas og sandwich-udsalg og et par andre boder.

Skitse over konference-salen.

Boderne 1-4 er bemandede af:

Permavinhaven. John Haugaard er klar til en snak om din fremtid som vinbonde af højkvalitets dansk hvidvin fra Røsnæs. Du kan sågar købe et glas hvidvin fra Dyrehøjgaard på Røsnæs i baren lige ved siden af. Se Permavinhavens Facebook-gruppe HER! Forfatteren og grundlovsforskeren Martin Tidsvilde. Kom og få en snak med Martin om hans omfattende forfatterskab. Martin er på tur rundt i landet op til festen. Se evt. tidsplanen for hvornår han er forbi din by her på Martin Tidsvildes hjemmeside. Cellsonic-clinic v/Jette Breitenstein. Helbred din krop på celleplan. Få en gratis konsultation med Jette, der er uddannet sygeplejerske. Du skal bare henvende dig til hende på dagen mellem 13-22. Se Cellsonic-clinics hjemmeside HER! Avand.dk og Økovand v/Flemming Sørensen. Flemming er klar til en dialog om løsninger til rensning af drikkevand med omvendt osmose teknologi. Se hjemmesiden HER!

PROGRAM - KONFERENCE-SCENEN

Præsentationerne på konference-scenen vil være af kortere varighed. Der vil derfor ikke være konstant aktivitet på scenen, men mange pauser med tid til at netværke. (forbehold for ændringer i programmet!)

13:00 Velkomst

13:30 Max Schmeling: En statistikers og fritænkers arbejde med vaccinestatistik

14:00 Dan Johannesson: Hvad er fritænkning? Hvem er fritænkerne og hvad er deres rolle, i fortid, nutid og fremtid?

14:30 Forfatterne præsenterer bogen “Fritænkerne”, bl.a. Lone Nørgaard (Newspeek)

15:00 De 3 Fiktioner (del 2) af Jovan Tasevski, Michael Kastis og Flemmng Blicher

15:30 EKSTRA (programpunktet er ikke endeligt fastlagt!)

16:00 Afslutning på konferencescenen

I det område som er længst væk fra scenen er der lænestole og sofaer med mulighed for samtale og for at slappe af, hvor lyden ikke er så høj. Desuden vil der være mulighed for at trække sig tilbage i Agora-cafeen som ligger i tilknytning til både konference- og koncert-salen.

(Efter programmet på konference-scenen vil der inde i koncertsalen være musik, underholdning og koncerter. Herefter vil der bare være lidt stille underlægningsmusik i konferencesalen, og måske et par enkelte praktiske announcements i højttalerne:)

Koncert-scenen

Lige ved siden af konferencesalen ligger koncertsalen, hvor DJ, performere og bands afspiller og afholder musik, dans og koncerter. Brandmyndighederne har godkendt lokalet til 349 siddende gæster. Vi vil kun have begrænsede borde og stole sat op (varierer fra billedet), så der er et kæmpe frit område foran scenen.

Selve scenen er 6 x 4,5m og med professionelt lyd- og lys-gear.

Skitse over teatersalen, hvor den store koncert-scenen er sat op.

PROGRAM - KONCERT-SCENEN

15:00-16:30 DJ L!berté

16:30-17:30 Hocus Pocus Party

18:00-18:30 Rasmus Nøhr duo

19:00-20:00 Peter Lützen (5-mands band)

20:00-21:00 DJ L!berté

21:00-21:30 Space Girl Music - Metgry

22:00 Oprydning

Dato

Lørdag d. 9. marts 2024

Adresse

Byens Hus, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup

Gratis parkering

Lørdag og søndag er der gratis parkering i hele området. Der er ingen miljøzoner!

Forudbestillinger af bogen Fritænkerne

Del 3 i trilogien Illusionen om Danmark hedder “Fritænkerne”. Den udkommer d. 9. marts, hvilket også er grunden til at vi i det hele taget holder boglanceringsfesten.

Du kan bestille bogen nu og få den udleveret på udgivelsesdagen - hvis du kommer til festen. Ellers får du den tilsendt umiddelbart efter så du modtager den senest onsdag d. 13/3.

Særligt forudbestillingstilbud: Køb et nummereret eksemplar af bogen signeret af forfatterne:

#1-25 Signeret af alle forfattere (min. 10 ud af 12) - kr. 1.000,-

#26-100 Signeret af forfatterne (min. 6 ud af 12) - kr. 500,-

#101- Kun Flemmings signatur- plus dem af forfatterne du eventuelt selv måtte få til at signere den til festen d. 9/3, alternativt modtager du den med posten senest d. 13/3 - kr. 300,-

Tilbuddet med de første 100 signerede bøger giver dig mulighed for at støtte bogprojektet med noget ekstra. På den måde sikrer du, at jeg kan skrive nye bøger og evt. lave aktiviteter af oplysende karakter i takt med at de nye bøger lanceres. Og har penge til at lægge ud når jeg fx. arrangerer fester som denne d. 9/3.

Udsalgsprisen på Fritænkerne når bogen kommer i handelen er 249 kr (ekskl. fragt).

Sådan betaler du for bogen!

Du kan betale for bogen enten ved at lave en kontooverførsel, eller ved at betale kontant til festen. Hvis du vil betale kontant, så skal du skrive en email, hvor du bestiller bogen. bestilling@de3fiktioner.dk

Kontooverførsel til konto i Skjern Bank: 7780-0006001242

I nødstilfælde kan du også betale med MobilePay på 53891307

HUSK AT: anføre din adresse, og gerne også en email-adresse så PostNord kan finde dig.

OBS: Fragt er inkluderet i de 1.000/500/300 kr.

Se bogens lækre omslag herunder:

