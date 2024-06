Diktatoriske styreformer har altid kollektivisme som det centrale mål

Kæresten og jeg selv blev her i pinsen enige om, at vi da vist ikke havde set den tredje film i Plandemic-rækken. I hvert fald ikke fra start til slut. Det lavede vi straks om på ved at hive nogle fyldte chokolader frem, smide os i hinandens arme i sofaen og lade os ‘underholde’ af den gratis film af den professionelle filmskaber Mikki Willis.

De to første film i Plandemic-serien, Plandemic 1 og Plandemic 2: Indoctornation, får begge noget spalteplads i min første bog Illusionen om Danmark - Del 1 (køb bogen på William Dam online boghandel HER!). Men den tredje film i serien havde hverken min kæreste eller jeg selv fået set, selvom den udkom tilbage i februar 2024.

Det var en glædelig overraskelse, at den netop handler om ideologien bag tyranniet, og afsløringen af, hvad globalisme er for en størrelse. Dermed er filmen særlig aktuel i forhold til mine senere opslag om pyramidens top, som netop peger på ‘hvem er globalisterne’. Men filmen koncentrerer sig ikke så meget om hvem globalisterne er, men mere om hvad globalisme er, og hvilke ideologier der ligger bag.

Her skal mediet Newspeek også nævnes, for det er et medie, hvor redaktør Lone Nørgaard er god til at støtte andre danske frihedskæmpere og sandhedssøgere, når vigtige emner er oppe og vende. Lone sendte for nyligt et nyhedsopslag ud med overskriften “HVEM LEDER DEN GLOBALISTISKE MAFIA?” (husk at tilmelde dig Newspeek nyhedsbrev HER!). I denne artikel henviser hun blandt andet også til den artikel, jeg selv lagde op d. 13. maj, som handler om at identificere “Pyramidens top”.

Men uden at ‘spoile’ mere vil jeg overlade ordet til Mikki Willis (og Donald Trump, der lægger ansigt til filmens første levende billede!). Du kan downloade filmen eller streame den gratis. Bemærk, at du kan sætte engelske undertekster på (men desværre ikke danske).

Stream filmen Plandemic 3: The Great Awakening helt gratis her (men husk at du gerne må donere et beløb til filmen): https://plandemicseries.com/plandemic-3-the-great-awakening/

Plandemic 3: The Great Awakening af Mikki Willis. Klik på billedet for at streame filmen gratis.

