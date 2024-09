PODCAST: Den aktuelle situation - Del 1

Klik på billedet for at gå til Bente Poulsens Facebook-opslag

Denne podcast er kun første halvdel af to sammenhængende podcasts. Jovan og jeg selv holdte en pause mellem de to halvdele, hvor vi var i isbad og i sauna, for sundhedens skyld:)

Emner som vi kommer ind på:

Tilsyneladende skræmmende status i Danmark. Krigshandlinger i Ukraine, folkemordet i Palæstina og truslen om at også Iran og Taiwan kan være med til at trigge flere krige. Præsidentvalget i USA. Amerikanske baser i Danmark (uopsigelig 10-årig aftale). 10-årig aftale om støtte til Ukraine. Hvad er det med Mettes 10-års planer? To scenarier for tiny-hat-folket: Greater-Israel etableres i et endnu større område end Israel er i dag. Tiny-hatterne bliver smidt under bussen og ryger i Middelhavet. Lord Rothschild er død! Nordstream - Dansk politi stopper efterforskningen. Zelenskys nye rival - den tidligere sværvægtsmester Vitaly Klitschko, Kyivs borgmester.

For en forklaring af “Tiny-hat-people”-begrebet, se denne video med Steve Falkoner. Fra 99 minutter inde i videoen leverer Steve en række argumenter for at jesuitterne og den katolske kirke har en langt større magt end det normalt portrætteres i vestens medier!

