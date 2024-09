WTF!?!?!? En grinende Mette Frederiksen sender HELE Danmarks artilleri til Ukraine!

Se det 41 sekunder lange klip fra konference d. 18. februar 2024 her på The Guardians YouTube-kanal:

Selvom Danmark nu officielt og definitivt ikke længere har et forsvar, så finder DR det ikke aktuelt at nævne, når de opridser hovedpointerne fra mødet for danskerne, se DRs artikel “Her er de seks vigtigste øjeblikke” HER!



DER ER NOGET FLØJTENDE, RIVRUSKENDE GALT!

- VÅGN NU OP DANSKERE!!!

OPDATERING: Jeg har fået følgende svar fra OLFI, på hvorfor de ikke har reageret og skrevet om nyheden. Enten lyver Mette Frederiksen for verdens ledere (og for Danmark) eller også vil OLFI ikke kendes ved sandheden om det danske forsvar:

Jeg svarede tilbage med følgende:

Kære Kasper Tak for svaret som jeg har lagt op på min nyhedsblog som en opdatering. Men, hvis det du siger er rigtigt, så sidder Mette Frederiksen jo og lyver overfor de andre verdensledere på dette møde i München. Ville det så ikke være på sin plads at OLFI skrev at statsministeren taler usand, eller misleder, og at Danmark skam har et funktionsdueligt artilleri i det Israelsk indkøbte, hvis det er den overbevisning I har på redaktionen? Mvh Flemming

Hvortil Kasper fra OLFI svarede kort efter:

Jeg har så spurgt Kasper om han/OLFI er af den overbevisning at Danmark har et funktionsdueligt artilleri, og skal nok videregive svaret herinde på bloggen.



OPDATERING KL. 11:25:

HAPS, også OLFI er enige med mig i at Danmark ikke har et artilleri, og derfor har Mette F jo sådan set talt sandt, men OLFI synes ikke det er en nyhed, fordi det er en gammel nyhed at vi ikke har et artilleri i Danmark:

Man kan undrer sig over OLFIs dispositioner. Er det fordi at det er så galt fat med vores forsvar at de ikke ser dette som den væsentligste nyhed at viderebringe, eller er der en anden årsag? (opdateres senere)