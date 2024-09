PODCAST: Den aktuelle situation - Del 2

Emner som vi kommer ind på:

Tilsyneladende skræmmende status i Danmark. Krigshandlinger i Ukraine, folkemordet i Palæstina og truslen om at også Iran og Taiwan kan være med til at trigge flere krige. Præsidentvalget i USA. Amerikanske baser i Danmark (uopsigelig 10-årig aftale). 10-årig aftale om støtte til Ukraine. Hvad er det med Mettes 10-års planer? To scenarier for tiny-hat-folket: Greater-Israel etableres i et endnu større område end Israel er i dag. Tiny-hatterne bliver smidt under bussen og ryger i Middelhavet. Lord Rothschild er død! Nordstream - Dansk politi stopper efterforskningen. Zelenskys nye rival - den tidligere sværvægtsmester Vitaly Klitschko, Kyivs borgmester.

For en forklaring af “Tiny-hat-people”-begrebet, se denne video med Steve Falkoner. Fra 99 minutter inde i videoen leverer Steve en række argumenter for at jesuitterne og den katolske kirke har en langt større magt end det normalt portrætteres i vestens medier!

Danmark har nu støttet og givet tilsagn til ukraine for i alt 60 mia. kr.

På et pressemøde d. 24. februar fortalte forsvarsministeren hvordan Danmark nu har givet tilsagn for i alt 60 mia kr. Pressemødet om den 10-årige støtte til Ukraine kan du se i det nedenstående tidligere opslag her på bloggen:

Rothschild er død!

Rothschild-dynastiets overhoved Lord Rothschild er død.

Daniel Orgonite (ChaosNavigator) har allerede skrevet en grundig dansk nekrolog over baron Jacob Rothschild, så den linker jeg til HER!

Sværvægtsmesterbokseren Klitschko sender en lige højre i synet på Zelenskyj

Siden Rusland gik ind i Ukraine i februar 2022 har jeg gjort alt jeg kunne for at gøre opmærksom på, at den tidligere sværvægtsbokser Vitaly Klitschko, var den rigtige oppositionsleder og at amerikanerne bevidst forbigik ham, da de sammensatte Ukraines regering efter Majdan-revolutionen i 2014.

De spiste Klitschko af med en borgmesterpost. Han greb ansvaret og siden han har gjort hvad han kunne for sit folk og sin by, i en ekstrem svær tid. Kiev (Kyiv) tilhører den meget vestligt orienterede del af Ukraine. Storby-befolkningen bliver derfor lokket af vestlige løfter om EU- og Nato-medlemsskab, med håb om at det også bibringer større økonomisk velstand á la EU-landenes velstand.

Borgerne i Kiev, som Klitschko tjener, er desuden blevet tæppebombet med regeringens propaganda om de russisk-orienterede ukrainere, der især befolker Donbass regionen. Politikerne og medierne er købt og betalt af USA. Men det er Klitschko muligvis ikke!!!

USA valgte en ukrainsk regering uden Klitschko

Da USA indsatte deres proxy-regering i Ukraine efter Majdan-revolutionen i 2014, gik de langt uden om den største og mest populære af alle oppositionslederne, nemlig Vitaly Klitschko.

I slutningen af 2013 brød der store demonstrationer ud i Ukraine. Det var tilsyneladende befolkningens utilfredshed med regeringslederen Janukovitj’s politik i forhold til EU. Begivenhederne refereres til som Euromajdan.

Den uholdbare situation fortsætter med Janukovitj ved roret, som bestemt ikke har USAs opbakning. Det kan man få en fornemmelse for ved at lytte til en samtale mellem dengang Assistant Secretary of State Victoria Nuland (Obama-regeringen) og USAs ambassadør i Ukraine, Jeffrey Pyatt. Samtalen fandt sted d. 4. februar 2014 og blev opsnappet og lækket til nyhedsmedierne.

At samtalen virkelig fandt sted kan man få bevis for ved at se denne video af en pressekonference som The Guardian lavede en artikel ud af d. 7. februar 2014.

Victoria Nuland erkender sådan set samtalen ved at sige at hun ikke vil kommentere på den, da den er en ‘privat diplomatisk samtale’.

Siden slutningen af 2023 har Klitschko og Zelenskyj ikke været de bedste venner ifølge de mange historier i medierne. Blandt mange andre viser denne artikel i det engelske medie The Independent, at det knaser i forholdet. Siden artiklen blev skrevet d. 5. december 2023 er forsvarschefen Valerij Zaluzjnyj blevet fyret. Det kunne DR skrive i en artikel d. 8. februar 2024.

I december var Klitschko den eneste af Ukraines top-folk der åbenlyst har kritiseret Zelenskyj, udover Zaluzjnyj. Eftersom Zaluzjnyj nu er fyret åbner det op for spørgsmålet om Klitschko kan holde embedet, eller om Zelenskyj (og USA) får skovlen under ham.

Problemet med at USA støttede regimeskiftet i 2014 er tydeligt når man ser nedenstående video-klip er fra den prisbelønnede journalist Anne-Laure Bonnels dokumentar fra 2014-2015 om borgerkrigen i Ukraine. Se den fulde dokumentar på mediet Odysee HER!

USA sørgede for at destabilisere Ukraine ved at indsætte politikere som de kunne styre, og som sørgede for den (af USA) ønskede splittelse i landet.