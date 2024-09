Zoom-møde om at overleve i fremtiden!

Hvordan kommer fremtiden til at se ud?

Om Storm Petersen sagde de kloge ord om fremtiden, kan man altid diskutere. Men det kan ikke diskuteres at der vitterligt er sandhed i ordene.

Derfor har jeg heller ikke lyst til selv at spå alt for meget om fremtiden. - Det lader jeg Klaus Schwab (grundlægger af World Economic Forum) om; hvilket jeg også skriver mere uddybende om i det afsluttende afsnit i bogen “Fritænkerne”. Og “Schwabberen” han er ikke i tvivl: Efter coronapandemien kommer der en økonomisk nulstilling, et “economical reset” for at bruge hans egne ord.

Det interessante er ikke om vi alle står foran store forandringer, for det gør vi! Det interessante er hvordan disse forandringer kommer til at forløbe, og hvordan den almindelige dansker, heriblandt dig, kommer til at klare sig.

Jeg vil gerne facilitere en diskussion og debat her på bloggen, om netop det emne!

Jeg mener at tiden er inde nu, for jeg tror selv, at der kommer et økonomisk reset inden udgangen af 2025! Muligvis allerede her i 2024! Der kommer i hvert fald en del store samfundsforandringer her i 2024, det er jeg slet ikke i tvivl om, hvilket jeg baserer på de mange forandringer vi allerede ser skylle ind over os, såsom Tv-transmitteret folkemord i Gaza, dansk tronskifte, amerikanske baser i Danmark, WHO pandemiaftale(r), foræring af det danske forsvar til Ukraine og nye vanvittige love der skyller ind over befolkningen.

Emnet for første zoom-møde er “hvordan kommer jeg i gang?”

Det kan virke som en helt uoverskuelig proces at gå i gang med, så emnet for første møde er helt enkelt en ‘oppefra og ned’-tilgang:

Hvordan kommer jeg i gang med at preppe for fremtiden!

Hvor er det vigtigste sted at starte?

Hvor skal jeg bo og hvordan skal jeg bo?

Jeg håber at se rigtig mange på mødet og glæder mig til debatten og diskussionen om et emne som flere og flere danskere (uanset om de erklærer sig vågne) er begyndt at interessere sig for.